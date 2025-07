SOS : ce chien cherche ses maîtres, le reconnaissez-vous ?

Un chien a été retrouvé récemment (le 25 juin) sur la commune de Dommartin-lès-Cuiseaux.

D’un naturel gentil, craintif, il est malheureusement aveugle. Malgré ce handicap, il semble avoir été bien entretenu, ce qui laisse à penser qu’il a une famille aimante qui doit s’inquiéter de sa disparition.

Le refuge SPA à Châtenoy-le-Royal l’a pris en charge et lance un appel à la communauté afin de retrouver ses maîtres. Toute personne reconnaissant cet animal ou disposant d’informations est invitée à contacter le refuge au plus vite.

Ce fidèle compagnon mérite de retrouver son foyer et l’affection de ses maîtres. Votre vigilance et votre solidarité peuvent contribuer à réunir ce chien et sa famille.

Pour contacter le refuge SPA de la Région chalonnaise à Châtenoy-le-Royal : 03 85 87 90 01

N'hésitez pas à partagez ce message.

Merci de votre aide.

Communiqué du refuge Ernest L’Henry

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]