Jazz à Couches 2025 - Une programmation bien alléchante avec en "guest star" la présence de Robert Cray

38e Edition pour le festival Jazz à Couches.. rien que ça ! Et d'années en années, une programmation à la hauteur de l'enjeu. Pour cette édition 2025, juste avant de donner un concert à la Cigale, Couches accueillera Robert Cray, entré en 2011 au Blues Hall of Fame.

Si il y a un endroit où vous devez être début juillet, c'est bien à Couches avec la 38e Edition du Festival Jazz à Couches, qui se tiendra du 2 au 5 juillet. Ce jeudi soir, rendez-vous était donné à Chalon sur Saône, chez Terroirs et Millésimes rue de Strasbourg, pour la traditionnelle présentation du programme de l'année.

D'année en année, les organisateurs ont le sens pour dénicher de petites merveilles, tant pour les afficionados de ce genre musical, toujours plus séduisant pour de nombreuses générations, que pour les novices. Vous en aurez une nouvelle fois pour tous les goûts.

Ouverture le 2 juillet avec une carte blanche donnée à Stéphane Teyssier à 20H, figure bien connue localement. Le saxophoniste sera accompagné de Aurélien Joly à la trompette, Thibaut François à la guitare, Jean Waché à la contrebasse et Stéphane Ranaldi à la batterie. Passé par les conservatoires de Strasbourg et Metz, Stéphane Teyssier dispose déjà d'une trés solide assise jazzy, après avoir cotoyé Carla Bley, Steve Swallow ou Wynton Marsalis. Une belle mise en valeur pour celui qui est un habitué du festival avec les Sourdines à l'huile et du Big Band Chalon Bourgogne. Love Songs cédera la nuit du mercredi au Big Band de Couches à compter de 21H30 sous la direction de l'incontournable Franck Tortiller aux côtés de l'invitée, la saxophoniste Olga Amelchenko. Créée en 2022, la formation musicale se penchera un côté très Led Zep... Préparez-vous !

Un jeudi soir ... à noter dans les annales

Pas la peine de vous préciser que la soirée de jeudi sera le choeur de cette 38e édition. En première partie, place à la guitare électrique de Nasser Ben Dadoo, le bluesman natif de Marseille, installé depuis en Saône et Loire. Une soirée très blues aux colorations du Maghreb, un savoureux cocktail qui devrait faire mouche.

A 21h30, Couches résonnera aux sons de Robert Cray. Pas la peine de vous dire que vous aurez une chance unique d'assister à un concert exceptionnel pour ce monstre du jazz, inscrit au Blues Hall of Fame depuis 2011. Meilleur albu blues traditionnel 1987, meilleur album blues contemporain en 1993 et 2018, meilleure prestation rock instrumentale en 1997... La liste de ses participations est tellement longue qu'on préfère éviter de les énumérer au risque d'en oublier un grand nombre. A noter que Robert Cray sera en concert le lendemain à la Cigale... on vous laisse faire la comparaison des tarifs et vous comprendrez tout l'intérêt de vous rendre à Couches.

Le local bourguignon toujours plébiscité au festival de Couches

Si le festival donne de plus en plus la parole à l'international avec notamment cette année les présences remarquables de Olga Amelchenko et Robert Cray, l'une des spécificités couchoises est bien la mise en avant de nos talents locaux. Et la Saône et Loire et plus largement la Bourgogne ne manquent pas vraiment de talents. A l'image de Lou Lecaudey au trombone vendredi soir en première partie de soirée à 20H30. Dans son quintet formé de Joseph Bijon à la guitare, Romain Nassini au piano, Vincent Girard à la contrebasse et Clément Drigon à la batterie. Lou est fraîchement installé à Chalon sur Saône, après un long séjour outre-Rhin.

En seconde partie de soirée, place à Hugh Coltman, le britannique très tourné vers les Etats-Unis avec un jazz associant blues, folk, country, rock'n roll et même R'n'b. Une voix langoureuse particulièrement apprécié associée avec Matthis Pascaud à la guitare, Laurent Vernerey à la basse et Raphaël Chassin à la batterie.

Grosse soirée le samedi soir avec 3 propositions à la clé

Soirée en partenariat avec les vins du Couchois avec Jazzadugoût dès 16H30 en présence de la saxophoniste Céline Bonacina associée à Jean-Pierre Painchaud à la guitare électrique. Tous les deux professeurs au conservatoire d'Alençon, c'est une vraie mise en commun de leurs propositions musicales. Un duo formant un colibri, joli sens donné à cette formation musicale gourmande.

A 20H30, le quartet formé autour d'Olga Amelchenko devrait vous séduire. Imaginez un peu une Sibérienne qui trouve son épanouissement dans le jazz et le blues. Le saxophone est devenu pour cette Russe installée longtemps en Allemagne, avant de pousser jusqu'en France, comme une seconde nature profonde. Un vagabondage rêveur puisant son imaginaire dans celui d'Angela Davis.

En fin de soirée, place au franco-américain, Jacky Terrasson et son trio avec Syvlain Romero à la contrebasse et Lukmil Perez à la batterie. Après 30 années passées à New York, Jacky Terrasson a fait le choix de la France. Le pianiste raconte un jazz bien séduisant avec une délicatesse caractéristique.

A côté de cette programmation riche, n'hésitez pas à découvrir la programmation "off" du festival, aevc Practice 5TET le jeudi à 18h, HiphopCamp le vendredi. à 17h et le Big Band de Sancé sous la direction de Daniel Balaguer le vendredi à 18h.

Pour avoir tous les détails ... n'hésitez pas à parcourir le site du festival Jazz à Couches...et pour les réservations, elles ouvrent à compter du 24 mai

Laurent GUILLAUMÉ