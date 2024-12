Le Marché de Noël à Châtenoy le Royal a ouvert ses portes ce samedi 7 décembre pour les refermer ce dimanche 8 à 18h00.

Le tandem Comité de Jumelage et Tir sportif de Châtenoy a offert encore cette année un marché de Noël de grande qualité, riche de ses nombreux stands et de sa petite restauration.

Ce samedi matin, ils étaient nombreux, les exposants, à peaufiner, ajuster, mettre en valeur leurs produits jusqu’au moment ultime de l’ouverture au public de cette édition 2024 du marché de Noël de Châtenoy le Royal.

Dans la salle Maurice Ravel, les artisans, créateurs avaient fait des étales de lumières tant les produits et œuvres exposés sont magnifiques, riches d’imaginations.

"Le Cirier de Vézelay", stand du marchand de fruits et légumes juste en face les portes ne pouvait pas passer inaperçu, le trompe l’œil et les parfums sont si parfaits qu’on aurait envie de croquer fraises, oranges, raisin… mais détrompez-vous, ce ne sont que des bougies très réalistes parfumées naturellement et créées de toutes pièces artisanalement. 26 ans que Michel réalise des fruits bougies. Vous pouvez le retrouver sur son site : bougie-fruit-vezelay.fr

Pour passer l’hiver, rien de mieux qu’un bon bonnet bien chaud ou un pull tricoté à la main.

Devant la cheminée, pour attendre le père Noël, les pieds bien au chaud.

Mais pour passer un bon Noël, il faut quelques succulents mets, à commencer par une entrée avec des "croquilles d’escargots".

Un peu de saumon fumé artisanal de "La cuisine de Jean".

Ou encore quelques spécialités culinaires de Stéphanie, ou le foie gras "Lou Metche" de Marie-Anne et Denis.

Sans oublier les fromages d’Anne-Laure.

Le tout arrosé d’un petit St Véran, Pouilly-Fuissé (à consommer avec modération) du "domaine Bourdon".

Un petit passage au stand de nos amies les abeilles représentées à ce marché par l’association "Une autre économie pour une autre terre" pour faire découvrir et vendre le miel produit cette année.

Le chocolat, incontournable délice de "Caro Choc", la bière artisanale "La Rustine" et son slogan "La bière de quand t’es crevé(e)", les confiotes, les sirops d’Isabelle (Les délices du Suchet).

Le marché de Noël de Châtenoy ne serait pas le marché de Noël sans sa petite restauration, ses gaufres et sa buvette tenue par les membres du "Tir Sportif", une bande de sportifs toujours partante pour apporter son aide et gérer l’intendance.

Vincent Bergeret maire de la ville accompagné de Marie Mercier sénatrice et d’élus, de Philippe Martin président du Comité de Jumelage, des membres organisateurs a fait le tour des stands. On pouvait noter la présence de Daniel Rebillard président de l’OMS.

Il s’en est suivie une prise de parole par Philippe Martin qui a exprimé sa satisfaction de voir ce marché de Noël aussi bien fourni en exposants, il a remercié toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet évènement puis il a passé la parole au nouveau coprésident du club de Tir Daniel Guillot.

Le coprésident du Tir a reprécisé qu’ils étaient prêts, si besoin, à reprendre le flambeau pour pérenniser le marché de Noël avec les personnes qui sont déjà investies et comme il l’a précisé : « on ne change pas une équipe qui gagne ! ».

Monsieur le maire Vincent Bergeret a remercié Philippe Martin pour son investissement comme président du comité : « les produits présentés ne viennent pas de Chine, ce sont des choses de qualité, nous allons voir de nombreux visiteurs comme tous les ans… » et s’adressant à Françoise Reynaud qui s’occupe de trouver les exposants : « merci Françoise…» «Je conclurai par belles fêtes de fin d’année même si c’est un peu tôt. »

Le verre de l’amitié a été offert par la mairie dans le hall de la salle Maurice Ravel.

C.Cléaux