Gros plan sur l'association « Lire à l'hôpital »

Cette association a pour objectif de distraire et réconforter les malades hospitalisés à William Morey, grâce au prêt gratuit de livres, revues et disques.

A l'occasion de son article sur la remise de chèque par le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise à cette association, Info-Chalon.com vous avait promis de vous la présenter plus en détail. Pour ce faire, nous avons donc interviewé Claire Frolet, qui préside depuis 13 ans et pour la dernière année l'association, dont elle est membre depuis 1990.

« Lire à l'hôpital », qui a été créée en 1987, assure une permanence à la bibliothèque de l'hôpital William Morey, chaque après-midi de la semaine, y compris pendant les vacances. Elle accueille les malades, les visiteurs et le personnel de l'hôpital dans ses locaux spacieux et agréables, situés au rez-de-chaussée de l'établissement.

En 1997, elle a créé une section bibliothèque à la maternité, qui propose un choix d'ouvrages, adaptés plus particulièrement aux mamans. Puis en juin 2004, l'association a débuté un service de prêt de livres à domicile, qui s'est étendu en 2005, à deux maisons de retraite de Chalon sur Saône : Les Terres de Diane et Bois de Menuse. Enfin, « Lire à l'hôpital ».a ouvert en 2020 une antenne aux Soins de suite et de réadaptation (SSR) Marguerite Boucicaut, avec 2 permanences et tournées hebdomadaires.

Outre les permanences à la bibliothèque, les 42 bénévoles assurent aussi des « passages de chariot », qui leur permettent de distribuer des livres et des revues dans les chambres des patients de l'hôpital, mais aussi aux résidents des 2 EPHAD cités ci-dessus,

Pour mener à bien toutes ces actions, « Lire à l'hôpital ». a bien sûr besoin de financements. Elle bénéficie déjà du soutien de l'hôpital, qui prend à sa charge ses frais de fonctionnement. De nombreuses communes la soutiennent aussi financièrement : Chalon bien sûr, mais aussi Champforgeuil, Farges les Chalon, Gergy, Lux, Ouroux, Saint Marcel et Fontaines.

Elle participe par ailleurs à plusieurs manifestations, dont les Festives gourmandes, qui sont organisées chaque second week-end de mai par le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise. Chaque année, les bénévoles de l'association gèrent,, avec les membres de l'association « Ecoute et soutien à l'hôpital », la vente des verres aux visiteurs. En contrepartie, le club service mercuréen lui reverse une partie des bénéfices de cette opération C'est ainsi que cette année, l'association s'est vue remettre un chèque de 1 500 euros (voir notre article du 7 décembre).

Pour faire un don ou pour en savoir plus : 03 85 44 66 88 ou [email protected]