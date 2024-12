Traditionnelle remise de chèque du Lions club Mercurey Côte chalonnaise aux associations chalonnaises « Lire à l’Hôpital» et « Écoute et Soutien des enfants hospitalisés»

Cette remise s'est déroulée en présence de Fabienne Dailler (Directrice des soins), qui représentait Philippe Collange-Campagna, (Directeur de l'hôpital William Morey), du Docteur Michel Françoise (Chef du pôle femme-mère-enfant) et de Gilles Platret (Maire de Chalon sur Saône et Président du conseil de surveillance de l’hôpital), qui était accompagné de son premier adjoint, Bruno Legourd.

Lors de cette sympathique réception, François Deboissy, Responsable de la Commission « Festives gourmandes » du Lions Club Mercurey Côte chalonnaise, a rappelé, au lendemain de la journée nationale des Bénévoles, les nombreuses actions menées par le club service mercuréen. Ses 27 membres donnent en effet plus de 1 600 heures de leur temps, pour organiser tout au long de l'année de nombreuses actions, dont les bénéfices permettent de contribuer au financement de causes diverses et variées, comme le handicap, l'accompagnement des aidants de malades Alzheimer, des vacances estivales pour les enfants de familles défavorisées, l'accompagnement des malades qui sont hospitalisés, etc...

C'est dans le cadre de ce dernier volet, que le club service a conclu il y a plus de 15 ans un partenariat avec les 2 associations chalonnaises « Lire à l’Hôpital» et « Écoute et Soutien des enfants hospitalisés», dont les bénévoles œuvrent sans relâche pour améliorer le quotidien des personnes hospitalisées. Ces mêmes bénévoles participent chaque année aux Festives gourmandes, qui se déroulent traditionnellement début mai sur la place de la Mairie chalonnaise. Leur action consiste à vendre des verres aux nombreux visiteurs, qui viennent déguster les produits proposés par des artisans et des vignerons, en provenance de différentes régions, françaises mais aussi étrangères.

Vendredi soir, François Deboissy a eu le plaisir de remettre un chèque de 1 500 euros, à chacune des présidentes de ces 2 associations, Claire Frolet pour « Lire à l’Hôpital» et Danielle Charles pour « Écoute et Soutien des enfants hospitalisés». Cette somme correspond aux bénéfices, qui ont été dégagés par la vente des verres, réalisée lors de la 19ème édition des Festives gourmandes. Chaque Présidente a chaleureusement remercié le Lions club Mercurey Côte chalonnaise pour son soutien, mais aussi pour sa fidélité et a rappelé à l'assistance les actions, que ces dons ont déjà permis de réaliser. Info-Chalon.com reviendra d'ailleurs prochainement sur ces associations et les actions qu'elles mènent.

Le Docteur Michel Francoise, Chef du pôle femme-mère-enfant de l'hôpital, a de son côté confirmé, s'il en était besoin, le rôle important de ces 2 associations, qui « participent au bien-être des patients ». Il a souhaité les remercier, ainsi que les Lions, pour leur soutien, qui a permis entre autres cette année de rénover la salle de classe de l'hôpital et de créer une salle de sport pour les adolescents hospitalisés. Il a aussi précisé que cette action dépassait largement le cadre de la ville de Chalon sur Saône, puisque l'hôpital accueillait maintenant des patients en provenance du Nord de la Saône et Loire.

Gilles Platret, Maire de Chalon sur Saône, a quant lui, confirmé l'ancrage des Festives gourmandes dans le paysage Chalonnais : « Cette manifestation très conviviale contribue chaque printemps à animer le centre-ville chalonnais.». Il a aussi confirmé le soutien de la Mairie aux 3 associations, qui « apportent du rêve et de l'évasion aux malades, qui traversent un moment difficile » et a salué « cette conjonction de bonnes volontés, qui est aujourd’hui pour nous un élément indispensable dans l’action solidaire à Chalon ».

François Deboissy a conclu en remerciant le Maire actuel de Chalon pour son soutien indéfectible, mais aussi ses 3 prédécesseurs, qui ont toujours répondu présents depuis 1997, date de création du Club service mercuréen.

Et tout le monde s'est donné rendez-vous les 9, 10 et 11 mai 2025, pour la 20ème édition des Festives gourmandes, sur laquelle les Lions ont déjà commencé à travailler...