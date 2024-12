CHEQUE-ENERGIE - 900.000 bénéficiaires potentiels ne l'ont pas réclamé

A ce stade, seulement 10 % des bénéficiaires potentiels du chèque-énergie ont fait la demande. On vous rappelle qu'il vous appartient de faire la demande, via un formulaire en ligne. Les sommes versées par l'Etat vont d'une cinquantaine d'euros à quasi 300. Pour rappel, le chèque énergie est réservé aux ménages dont le revenu fiscal de référence 2022 est inférieur à 11.000 euros pour une personne seule, 16.500 euros pour un couple, 19.800 euros pour un couple avec un enfant et 23.100 euros pour un couple avec deux enfants.