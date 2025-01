Un film d’engagement présenté le 27 janvier 2025 dans le cadre de Net For God

"Raphaël Pitti, ma foi en action. Médecin sur les fronts de guerre" est le titre du film « net for God » du 27 janvier 2025, 20h, en l’église Saint Paul Apôtre, avenue Wilson Churchill à Chalon sur Saône.

Présentation du film

Médecin d'urgence dans les zones de guerres et de catastrophe, Raphaël exprime sans relâche son indignation face aux tragédies des conflits. Il se définit comme un homme d’action : qu’il s’agisse de soigner des populations en souffrance, de former des équipes sur le terrain ou d’apporter son soutien à ses collègues, Raphaël ne se dérobe jamais. Pour lui, être chrétien implique un engagement envers ses frères et sœurs en humanité.

Dans le film de ce mois, cet ancien commando marine partage son parcours : son appel à devenir médecin dans l’armée, les rencontres marquantes de sa vie, ses expériences sur le terrain, ainsi que son engagement et sa foi en Dieu. Son témoignage évoque le don de soi et nous invite à cheminer avec lui au delà des frontières, sur une route d’espérance.

Présentation de Raphaël Pitti

Actuellement, Raphaël Pitti mène plusieurs projets avec l’association HuSoMe (Humanité, Solidarité, Médecine), une ONG humanitaire médicale qu'il a fondée en 2018. Son objectif est d’apporter une aide médicale et de former le personnel soignant dans les zones où les guerres affectent la population civile.

En parallèle, en tant que conseiller municipal de la ville de Metz, il œuvre pour mettre en place des politiques sociales et humanitaires qui répondent aux besoins de la communauté.

JCR

Photo Journal La Croix