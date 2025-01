14e Journée de Fédérale 2, RTC 20 Le Creusot 11 : les chalonnais continuent sur leur lancée et font chuter le dauphin du championnat

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, 19 janvier 2025 à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 14e journée de Fédérale 2 (poule 1), l’équipe du COC Creusot, dauphin du championnat derrière le leader le P.U.C et qui totalise 45 points pour 9 victoires et seulement 2 défaites.

Une équipe du Creusot aussi compétitrice à domicile qu’à l’extérieur, qui voyage bien avec deux dernières victoires en déplacement à Grand Dole 40 à 25 et à Bourges 13 à 11. Elle reste aussi intraitable à domicile, victoire contre le Scuf 26 à 8 et contre Lons le Saunier 20 à 6. Le Creusot avait d’ailleurs dominé les chalonnais au match aller sur le score de 25 à 19. La team creusotine venait donc à Chalon pour confirmer sa suprématie et glaner des points pour rester en haut du classement pour les phases qualificatives.

Le RTC lui, 4ème avec 41 points pour 8 matchs gagnés, 1 nul et 4 défaites, s’est remis en confiance en obtenant une brillante victoire à Antony Métro (2ème du classement général) 20 à 23, en récidivant par une belle victoire sur Ris Orangis (5ème du championnat) 14 à 12, en battant assez largement Meaux (10ème au classement) 27 à 3 et en allant faire un excellent résultat à Grand Dole (11ème au classement) 28 à 11. Des chalonnais, très confiant, qui devaient néanmoins se surpasser pour franchir l’obstacle creusotin qui se présentait à eux! L’occasion aussi de se venger et de laver l’affront du match aller Une victoire qui permettrait aussi de revenir à la hauteur de nos hôtes !

Le résumé de la rencontre et la fiche technique de la rencontre

Terrain : Bon état mais gras Condition atmosphérique : Sec et froid -3°

Vent : Légère bise glaciale Affluence : 2 000 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Clément Camuset

Entraineur le Creusot : Eric Catinot

Très bon arbitrage d’Hugo Tardevet (Ligue AURA)

Délégué du match : Philippe Ledoux (Ligue BGFC)

Carton Rouge pour Chalon : Merigond (78’)

Carton Rouge pour Le Creusot: Chavet (78’)

Carton blanc pour Le Creusot: Kirnadze (anti-jeu)

Rentrées Chalon-sur-Saône : Spinel (46’), Mennweg (49’), Greneron M (53’), Boillereaux (58’), Greneron G et Fournier (61’), Sibille (65’)

Rentrées Le Creusot: Deleplanque et Fakataulav (49’), Duband (61’), Navoiseau (68’), Chavet (72’)

Physionomie 1ère mi-temps : Si les tangos pouvaient se méfier de cette équipe visiteuse, ils avaient bien raison ! Une équipe du Creusot accrocheuse et qui dominait son sujet en 1ère mi-temps en dominant les chalonnais sans toutefois vraiment creuser l’écart.

Le match débute à 15 heures 15

C’est un match tambour battant qui commence avec une pression chalonnaise sur les creusotins qui se mettent à la faute et les chalonnais se voient récompenser d’une pénalité à 30 mètres légèrement à droite des poteaux mais qui ne sera pas transformée par Paquelet (2’). Le Creusot a laissé passer l’orage des 10 premières minutes pour mettre son jeu en place et venir camper dans le camp des locaux. Sur un regroupement un chalonnais se met à la faute pour un plongeon après placage sur le ballon et la pénalité sifflée par l’arbitre pour les visiteurs à 42 mètres face aux poteaux est transformé par le buteur Galtier (Chalon 0 Le Creusot 3, 11’). Le Creusot continue sa domination et c’est tout naturellement que sur une action collective et un surnombre sur l’aile droite, l’ailier Colin aplatit le cuir en coin. Essai qui ne sera pas transformé par Galtier (Chalon 0 Le Creusot 8, 14’). Chalon résiste tant bien que mal mais sur une incursion dans le camp visiteur, les chalonnais sur une pénal-touche obtiennent la remise en jeu, ballon récupéré par Goyaux, un maul en progression se forme et Futin en vieux renard va aplatir le cuir dans l’embut visiteur. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 7 Le Creusot 8, 28’). Le Creusot vexé repart à l’attaque pour camper dans le camp chalonnais et obtient une nouvelle pénalité pour un ballon gardé au sol par un chalonnais à 45 mètres face aux poteaux qui ne sera pas transformée par Galtier 30’. Les creusotins insistent et c’est tout naturellement qu’ils obtiennent une nouvelle pénalité pour une position de hors-jeu à 20 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Galtier (Chalon 7 Le Creusot 11, 38’). C’est sur ce score que la mi-temps sera sifflée.

Physionomie deuxième mi-temps : C’est une mi-temps entièrement chalonnaise où les creusotins n’ont fait que de subir les assauts des ‘tangos’. Une mi-temps où si les chalonnais ont confondu certaines fois vitesse et précipitation ils ont su imprégner leur jeu à l’adversaire afin d’obtenir une victoire méritée

2ème mi-temps (16 H 10)

Les chalonnais privent de ballons les creusotins et se ruent comme des mords de faim dans le camp visiteur et c’est fort logiquement qu’ils obtiennent une pénalité pour position de hors-jeu des visiteurs à 35 mètres face aux poteaux. Pénalité qui sera transformée par Paquelet (Chalon 10 Le Creusot 11, 46’). Le Creusot qui est arque-bouté dans son camp et qui subit les assauts chalonnais va de nouveau se mettre à la faute et les chalonnais obtiennent une pénalité à 25 mètres côté gauche des poteaux qui sera transformée par Paquelet (Chalon 13 Le Creusot 11 (52’). Si le Creusot réagit car il sent le match basculé, le jeu est équilibré de part et d’autre et la domination stérile des creusotins ne leur rapporte rien. Au contraire se sont les chalonnais qui vont enfoncer le clou quand sur une action collective et une domination aux abords du camp adverse le chalonnais Renzullo en force va aplatir le cuir dans le camp visiteur. Essai qui sera transformé par Paquelet (Chalon 20 Le Creusot 11, 72’). Les chalonnais n’ont plus qu’à gérer la fin de rencontre qui se terminera par quelques échanges de banalité rugbystique (quelques claques par ci et par là) et à l’arrivée deux cartons rouges. Chalon a remporté logiquement sa victoire !

En fin de match les chalonnais pouvaient célébrer leur victoire !

Une chose est sûre, c’est que si au cours des années passées on ne pouvait que constater la suprématie creusotine, elle est dorénavant mise à mal puisque les chalonnais remportent pour la deuxième fois à domicile en 2 ans le derby entre les deux clubs. Donc sincères félicitations aux joueurs, aux entraineurs, aux dirigeants, aux bénévoles et aux supporters chalonnais qui peuvent dorénavant le chanter haut et fort ‘Ici, ici c’est Chalon !'.

Clin d’œil aux supporters creusotins qui étaient toutefois venus en nombre pour encourager leurs équipes A et B.

L’équipe B de Chalon, quant à elle, a battu la réserve du Creusot 12 à 10 !

Lors de ce match, on notait la présence de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la ville de Chalon, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S et de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

Souhaitons bonne chance aux chalonnais qui se rendent dimanche prochain à Lons le Saunier, équipe qui était venue partager les points au match aller !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B