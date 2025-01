Une maison de santé pluri-professionnelle multi-sites : ouverture en septembre 2025 a annoncé Nelly Meunier-Chanut lors des vœux aux habitants.

Les communes abordent l’année 2025 avec pessimisme, inquiétude et morosité. La situation du monde, les tensions, conflits et guerres et concernant la France la crise politique et l’inconnue budgétaire ne sont pas faits pour rassurer. Pourtant malgré cela, Fontaines a engagé des efforts au niveau énergétique afin de répondre aux enjeux de la transition écologique et pour réduire les coûts des fluides.

Nelly Meunier-Chanut, maire de Fontaines a rappelé les grandes lignes de conduite prises dès le début du mandat de son équipe municipale.

Devant de nombreux habitants, d’Olivier Grosjean maire de Dracy le Fort représentant le président du Grand Chalon, les représentants des associations fontenoises, les élus, Madame le maire a présenté les grands projets dont certains sont déjà en cours puisque validés en 2024 : Construction d'une chaufferie bois et de son réseau de chaleur pour alimenter entre autre les bâtiments communaux, l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la nouvelle chaufferie et de la salle Saint Hilaire, création d’un parc photovoltaïque (en cours de réflexion), création d’une maison de santé pluri-professionnelle multi-sites…

Pour le financement Madame le maire a précisé : « Je tiens d’ailleurs à vous rassurer en vous précisant que la construction de la chaufferie, de la maison de santé ainsi que l’installation des panneaux photovoltaïques sont inscrites sur le budget 2024 et ont fait l’objet de subventions conséquentes.

Toujours dans un souci de transparence, tous les chiffres vous seront évidemment communiqués au fur et à mesure des réalisations… Merci à nos partenaires : l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et le Grand Chalon pour leur soutien technique et financier sans lesquels nos projets ne pourraient aboutir. »

Madame le maire a parlé des associations fontenoises et les a remerciées pour tout ce qu’elles apportent aux fontenois. Les agents de la commune, les membres du CCAS, les pompiers et forces de l’ordre n’ont pas été oubliés dans les remerciements du premier édile du village.

Pour mettre la commune en valeur et promouvoir le dynamisme et le bien-vivre à Fontaines, un film a été réalisé par Anne-Laure Lelay de la société Ulysse production. La projection de la vidéo a permis de découvrir Fontaines sous d’autres facettes.

Nelly Meunier-Chanut a ensuite invité tout le monde à partager le verre de l’amitié préparé par les commerçants fontenois.

C.Cléaux