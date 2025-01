AVIS DE DECES - Madame Jeanne JANUEL née CONTAND

GIVRY - BOUHANS - TORIGNI SUR VIRE - MARCILLY SUR TILLE - BELFORT - BRIGNAIS - BREST



Françoise et Joël VALLÉE,

Pierre JANUEL, ses enfants ;

Raphaël, Gaëlle,Nicolas,Claire et Thomas, ses petits-enfants;

Léna, Auxanne et Karelle, Isée, Soline, Annaëlle,Théo et Lucas, ses arrières petits-enfants ;

sa sœur Simone ;

ainsi que toutes les familles LONGET, JANUEL BUGUET, PELLETIER et VALLÉE,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanne JANUEL

née CONTAND

survenu à l'aube de ses 102 ans, le 21 janvier 2025.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 27 janvier 2025, à 10h30, en l'église de Givry.

Une bénédiction aura lieu en l'église de Bouhans, à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Bouhans.

Fleurs naturelles.

Jeanne repose à la chambre funéraire MANSUY de Dracy-le-Fort.

La famille remercie son medecin traitant, le cabinet infirmier et ses aides à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir

Marcel

son époux,

décédé en 2010.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.