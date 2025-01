Faites-vous partie des 6 Français sur 10 qui partagent leur quotidien avec un animal de compagnie ?

En France, 30 % de la population possède un chien, et 39 % un chat. Et même si au fond, on les aime toutes, certaines boules de poils semblent avoir les faveurs des adoptants

Comme chaque année, l'I-CAD, le Fichier national d'identification des chiens, chats et furets, dresse ainsi le classement des races les plus prisées dans l'Hexagone. Votre compagnon figure-t-il dans le top 10 ?



LE BERGER AUSTRALIEN, CHEF DE MEUTE

Cette année encore, le berger australien se hisse en haut du podium, avec pas moins de 33 548 nouvelles identifications en 2024. Il est à nouveau suivi de près par le petit mais vaillant chihuahua (31 460), puis l'énergique border collie (30 808). Favori des familles, le golden retriever (22 006) conserve quant à lui une 4e place confortable. À partir de là, il y a du nouveau au classement : le labrador et le spitz pointent leur museau à la 5e et 6e position, quand le Teckel trottine jusqu'à la 9e place. Si le beagle, le bouledogue français et le yorkshire terrier répondent présents au top 10 comme l'année passée, on regrette la sortie du berger allemand, de l'épagneul breton et du staffordshire bull-terrier.



LE CHAT EUROPÉEN LOIN DEVANT

Côté félins, les préférences des Français sont bien plus tranchées. Loin devant ses congénères, le chat européen concernait ainsi près de 773 181 nouvelles identifications en 2024, une première position qui récompense son caractère facile à vivre. L'imposant maine coon se classe pour sa part 2e (40 219), suivi du sacré de Birmanie (10 191). Disparu du top 3 en 2023, le siamois (10 182) se hisse cette année en 4e position - on ne se débarrasse pas comme ça d'un matou aussi exigeant que fidèle ! Suivent le persan, le ragdoll, le british shorthair, le bengal, le chat sibérien, et enfin le chartreux, un chat câlin aux yeux d'or qui fait sa première apparition au classement. Mais qu'ils figurent au top ou non, vos compagnons remportent certainement la première place dans votre cœur. L'I-CAD rappelle que leur identification obligatoire, par puce électronique ou tatouage, est essentielle notamment en cas de perte de votre animal.



Charlotte Arnaud