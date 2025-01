Beaune - La Cité des Climats inaugure un belvédère à 21 m de hauteur pour une lecture unique du vignoble bourguignon

La Cité des Climats et Vins de Bourgogne prend de la hauteur en offrant une nouvelle dimension immersive ! Ce mardi, elle a inauguré ses toutes nouvelles tables d’orientation, installées à 21 m de hauteur sur son belvédère. Ce projet, réalisé grâce au soutien de la Région Bourgogne - Franche-Comté, offre une lecture panoramique inédite à 360° sur le vignoble et permet aux visiteurs d’identifier vignobles, Climats, villages et sites UNESCO.

Treize tables d’orientation permettent de découvrir le patrimoine viticole sous un angle unique, de la Côte Chalonnaise à la Côte de Nuits, en passant par la Côte de Beaune et le Mâconnais.

