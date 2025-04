C'est ce soir à partir de 18h à la Galerie-Atelier St Jean !

L'Atelier-Galerie Saint Jean, situé 32 quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, vous invite à découvrir vendredi 4 avril à partir de 18h, en présence des artistes, la nouvelle exposition temporaire ‘Les nouveaux mondes’ visible jusqu’à fin mai.

Nansky // Un nouveau Monde

L’univers créatif de l’artiste Nansky s’inspire profondément de la mémoire des murs de son jardin. Révélant ainsi une source inépuisable de créativité. Elle réinterprète les illustrations de son livre

d’enfance en y intégrant une multitude de personnages et d’animaux. Certains de ces êtres semblent venir d’ une autre époque, oscillant entre amusement et sérieux. À travers ses œuvres, elle donne vie à des histoires qui n’ existent que dans son imagination, permettant à chacun d’entre nous de s’y projeter. Chaque toile devient ainsi un nouveau conte… Elle utilise des couches multiples, superposant habilement l’ huile et l’ acrylique, ce qui lui permet d’ explorer sa fascination pour la transparence et les effets d’ eau. Cette approche lui confère une profondeur et une richesse visuelle. De plus, les lignes noires, omniprésentes dans son travail, évoquent les vitraux, ajoutant une dimension supplémentaire à ses créations. Ainsi, l’ œuvre de Nansky ne se limite pas à une simple représentation visuelle ; elle est une véritable invitation à explorer un monde où la mémoire, l’imaginaire se rencontrent.

Georges Goupy // Sculptures acier

« Ma démarche artistique est influencée par le monde qui nous entoure. Mon œuvre s’inspire de la fluidité et de la flexibilité du métal, mariant la robustesse de la matière avec la légèreté de l’imagination. L’humain en est le centre de gravité, symbolisé dans mes sculptures par un demi- cercle, vecteur graphique de celles-ci. Il symbolise à la fois la continuité et l’évolution perpétuelle.

L’abstraction représente l’écriture de cette réflexion intérieure dans laquelle l’inspiration puise sa source. La sculpture commence bien avant de toucher le métal. Je visualise dans mon esprit chaque courbe et détail. Ce processus mental est essentiel permettant clarté et précision dans mon travail de création. J’invite les spectateurs à interpréter librement les formes, créant une connexion personnelle et émotionnelle avec chaque œuvre. »

Le vernissage aura lieu vendredi 4 avril à partir de 18h, 32 Quai des Messageries à Chalon-sur-Saône - Tél. : 06 74 97 94 29 ou 03 85 48 56 14 - [email protected]