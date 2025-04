Boules Lyonnaises : L’équipe Chevaux remporte le concours quadrette vétérans de Beaune.

C’est un concours très relevé qu’avait organisé le club de boules lyonnaises de Beaune, jeudi 3 avril 2025 sur toute la journée.

Jean Claude Fontaine, président, assisté de Philippe Buffey et des membres du club étaient plus que satisfaits pour ce concours quadrettes vétérans sur invitation de la société qui se déroulait au boulodrome de Beaune.

A partir de 9 heures, organisé en 2 parties le matin sur un temps de 1 heures 30 et 1 partie l’après midi sur un temps de 2 heures, les 20 équipes ont assuré le spectacle jusqu’au terme du concours devant un public venu nombreux.

Des joueurs concurrents venant du Jura (Poligny et Conliège), de Haute Saône, du Territoire de Belfort, du Rhône, de l’Isère et de la Saône-et-Loire (La Salle, Cheminots, Crissey, Boule Saint Jean, Boule d’Or Chalonnaise)…, sont venus s’affronter lors de parties acharnées face aux équipes de Côte d’Or (Talant, Beaune, Nuit Saint Georges et Chenôve).

Après trois parties effectuées par chaque équipe, le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise des récompenses aux trois premiers du classement et le traditionnel verre de l’amitié.

Avec 3 parties gagnées, (2 à 13 et une à 12), l’équipe composée (de gauche à droite) de Thierry Percherancier, d’Alain Richard, d’André Becker, de Patrick Chevaux et de Christian Delaigue remporte le concours haut la main !

J.P.B