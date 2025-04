Festival Les Utopiks : 'Le Processus'

Vendredi 4 avril — 20h PETIT ESPACE

Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est, ils l’ont fait il y a quinze jours ! Depuis, Claire y pense tout le temps. Ce souvenir lui colle des papillons dans le cerveau mais aujourd’hui l’inquiétude prend le dessus. Au fond d’elle, Claire sent que le processus a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va devoir prendre une décision. Que faire ? En parler à Fabien ? Ne pas lui en parler ? En parler à sa mère ? Garder ce bébé ? À travers son récit, nous l’accompagnons sur ces quelques jours où tout se joue entre ses doutes, ses sensations, ses colères et ses pulsations internes.

Ses états émotionnels prennent forme par le biais des couleurs vives d’un film d’animation et d’un dispositif sonore immersif créés spécialement pour la pièce. Un spectacle fort, sensible et touchant sur l’amour des adolescents qui décortique avec humour et délicatesse le sujet de l’avortement.

Texte et visuel transmis par le Service Communication de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage