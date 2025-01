AVIS DE DECES - Monsieur Alain BUREAU

MARNAY - LANS



Marie-Anne, son épouse ;

Jean-Marc et Isabelle,

Corinne et Jean-Marc,

ses enfants ;

Ambre et Benoît,

Adrien, Clément,

ses petits-enfants adorés ;

ses frères et sœurs ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ; ses neveux et nièces,

ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Alain BUREAU



survenu à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 5 février, à 10 heures, en l'église de Marnay suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Alain repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Alain est allé rejoindre

Didier

son fils,

décédé en 2015.