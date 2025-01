La ville de Chalon officialise une nouvelle forêt urbaine autour du lac des Près Saint Jean

Le secteur choisi est celui qui accueille depuis l'année dernière l'hébergement temporaire du festival Chalon dans la Rue et son millier de tentes. C'est donc un aménagement spécifique permettant la plantation et l'usage par les festivaliers qui a été pensé par le service des Espaces Verts de la ville.

Il a été retenu de planter les talus côté Ouest et Sud (du côté MacDo) et permettre ainsi la naissance d'une barrière visuelle vis à vis de la circulation et une barrière verte avec un apport d'ombre sur le site à terme.

Le chantier de plantation se terminera vers le 10 février pour un montant total de 100 000 euros en deux tranches. A noter que Chalon Energie, partenaire de l'opération contribue à hauteur de 22000 euros d'achats d'arbres. Les entreprises ID Verde et Paysages 2000 ont été retenues pour les travaux.

Le choix s'est porté sur 66 essences différentes

Compte-tenu des changements climatiques notoires et de plus en plus intenses, la ville de Chalon et son service Espaces Verts ont fait le choix d'essences très différentes. 66 ont été retenues dont certaines pas encore présentes à Chalon sur Saône (érables, chênes, platanes, noyers, pterocaryers, micocoulier, pistachiers, tilleuls... ). Un choix stratégique qui permettra à terme de donner à cet espace un aspect forêt.

Photo ville de Chalon