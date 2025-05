"Nombre d’OQTF en Saône-et-Loire : les habitants ont le droit de savoir !" demande le député RN, Aurélien Dutremble

Communiqué de presse

Par une question écrite déposée le 29 avril 2025, le député Aurélien Dutremble a saisi Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, pour obtenir des données précises sur le nombre d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) prononcées dans le département de Saône-et-Loire.

Ces décisions, prononcées par la préfecture, imposent à des étrangers en situation irrégulière de quitter la France dans un délai de 30 jours. Pourtant, une grande majorité d’entre elles ne sont jamais exécutées.

La demande du parlementaire d’Autun intervient dans un contexte où l’efficacité de l’État en matière d’éloignement est de plus en plus remise en cause.

Au niveau national, le taux d’exécution des OQTF reste inférieur à 7 % depuis 2020, malgré une hausse constante du nombre de décisions prises par les préfets.

« Les habitants de Saône-et-Loire ont le droit de savoir ce qui est réellement mis en œuvre sur leur territoire pour lutter contre l’immigration illégale. Ils doivent savoir combien d’OQTF sont prononcées par le préfet et combien sont réellement exécutées. Pour cela, j’ai demandé directement au ministre les chiffres pour les années 2023 et 2024, ainsi que de me préciser le taux d’exécution, en m’indiquant le nombre d’expulsions contraintes et de retours volontaires avec aides financières.

À l’heure où le lien entre immigration irrégulière et insécurité est régulièrement documenté, notamment par les statistiques du ministère de l’Intérieur lui-même, je veux m’assurer que tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos compatriotes.

Par mon initiative, je réclame plus de transparence et d’efficacité dans l’action de l’État en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. »



Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire