Saint Rémy – La ville remet les trophées aux classes qui ont le plus pratiqué les mobilités douces et le vélo.

Dans le cadre de "Mai à vélo", c'était l'heure des récompenses pour les élèves des écoles qui ont le plus utilisé le vélo et pratiqué les mobilités douces pour se déplacer.

La ville de Saint Rémy, depuis plusieurs années, est une adepte de l’opération Mai à vélo et son slogan : Un mois pour adopter le vélo… pour la vie.

6 ans déjà que cet évènement est organisé en France et dans le monde pour que le vélo reste un moyen de transport source de plaisir.

Collectivités, associations, clubs, particuliers, entreprises, établissements scolaires, institutions publiques… peuvent participer à cette opération nationale pour promouvoir le vélo sous toutes ses formes, et proposer un événement accessible à toutes et tous !

A Saint Rémy l’évènement est porté par la ville avec à la clé un challenge pour les jeunes écoliers des groupes scolaires Ruisseau-Mauguet, Henri Clément et Lucie Aubrac.

Ils devaient d’une part venir un maximum en vélo et/ou utiliser les moyens de transports considérés comme des moyens de mobilité douce.

Ce vendredi matin, Florence Plissonnier maire de St Rémy, accompagnée de Brigitte Martin adjointe aux affaires scolaires, est venue remettre les trophées aux classes gagnantes.

Classe qui a pris le plus le vélo pour se rendre à l’école

École Ruisseau Mauguet : 31% des élèves de la classe de CM2 de Véronique Juveneton sont venus à vélo, 1 coupe remise par madame le maire.

Classe qui a fait preuve de plus d’écomobilité (en bus, à pied, en covoiturage...)

Ecole Henri Clément : 76% des élèves de la classe CM1/CM2 de Séverine Perraudin et Ségolène Landrot ont pratiqué l’écomobilité, 1 coupe remise par madame le maire.

Toutefois, l’ensemble des classes ayant participé à "Mai à vélo" peut être félicité pour avoir joué le jeu afin de sensibiliser les habitants à utiliser les mobilités douces pour réduire l’empreinte carbone.

C.Cléaux

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