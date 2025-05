JARDIN - Le pouvoir méconnu des feuilles de rhubarbe

La macération de feuilles de rhubarbe est une manière simple et rapide d'obtenir une préparation insectifuge qui permet de déjouer les attaques de pucerons et des autres insectes ravageurs.

La rhubarbe (Rheum rhaponticum) est une plante vivace et généreuse dont on peut parfois regretter l'exubérance du feuillage étant donné qu'il ne le consomme pas. Qu'à cela ne tienne, on peut quand même, à partir de la macération du limbe des feuilles, fabriquer un produit insectifuge naturel et gratuit, notamment très efficace contre les pucerons. Un procédé d'extraction des principes actifs rapide et simple à mettre en œuvre, mais qui ne se conserve pas. Par un simple trempage qui ne nécessite aucune opération complexe, à l'inverse des décoctions ou des purins, on obtient en vingt-quatre heures chrono un produit prêt à l'emploi. Soyons précis toutefois, le mot insectifuge signifie que le produit repousse les insectes, mais qu'il ne les tue pas.



PRÉPARATION



Avec des ciseaux, coupez en petits morceaux deux cents grammes de feuilles de rhubarbe fraîches, puis mettez-les à tremper dans un litre d'eau. Utilisez de préférence de l'eau de pluie plutôt que l'eau du robinet car le chlore qu'elle contient atténue les effets des préparations.

Couvrez le récipient et laissez macérer pendant vingt-quatre heures votre préparation dans un endroit pas trop frais (20 °C environ) et protégé du soleil.

Filtrez puis versez tel quel dans le pulvérisateur, sans dilution. Prenez soin d'utiliser un filtre très fin, qui évitera à la buse du pulvérisateur de s'encrasser.

Pulvérisez pur, sur le feuillage des plantes infestées. Au besoin, recommencez plusieurs fois dans la journée jusqu'à épuisement de votre préparation.