LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'ancien député de la 3e circonscription, Rémy Rebeyrotte, appelle à se mobiliser contre la réélection d'Arnaud Sanvert

Les 18 et 25 MAI, nos voisins des communes du Chalonnais et du Montcellien sont appelés aux urnes. Le choix qu'ils feront sera observé et important pour la suite.

Je vois au moins trois raisons qui disqualifie le Député d'extrême-droite RN sortant pour envisager une réélection.

D'abord, parce qu'au delà des opinions politiques des uns et des autres, il n'est pas à la hauteur de la fonction.

Cette opinion est aujourd'hui largement partagée, toutes tendances politiques confondues, y compris chez des sympathisants RN, dans les milieux économiques, administratifs, sociaux, culturels, sportifs ou associatifs, publics ou privés. Il apparaît bien plus aux mains d'un système qu'incarnant des choix politiques et des démarches utiles pour nos territoires.

Ensuite, justement, parlons système. Ces soutiens sont aujourd'hui des repris de justice, M. Odoul en tête. Plutôt que de parader sur des estrades, il va falloir penser à rembourser les salaires indûment versés, y compris aux personnels de maison et à la famille LE PEN. Le voilà bien mal accompagné. Je ne parle même pas des idées et des propos résolument trumpistes qui sont revenus au galop depuis que la Justice est passée. Une attaque en régle des Institutions et de la République.

Enfin, lui-même, le Député RN en question, a été pris la main sur le clavier des fameux posts FACEBOCK d'un site raciste, xénophobe et appelant aux meurtres des étrangers. Il fait donc partie des fameuses "brebis galeuses" définies ainsi par M. BARDELLA qui semble, depuis la condamnation de justice, avoir lui aussi oublié quelques régles qu'il disait s'être fixées. Chasser l'absence de principes, elle revient au galop.

Une campagne de législatives partielles, c'est court et dense. C'est pour cela que, dès à présent, je voulais mettre ces données au cœur du débat et à la disposition des électeurs et des acteurs-citoyens que nous sommes tous.



Rémy Rebeyrotte,

Conseiller Régional de Bourgogne-Franche-Comté