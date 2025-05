HOPITAL CHALON - Première formation pratique régionale en arthroscopie au centre hospitalier William Morey

Cette initiative inédite a été rendue possible grâce à une collaboration étroite avec le CHU de Dijon et le laboratoire Arthrex, qui ont permis la venue d’un camion de formation spécialisé sur le site du CHWM.

Pendant trois demi-journées, les 17 et 18 avril, douze internes, docteurs juniors et assistants en orthopédie ont bénéficié d’un enseignement à la fois théorique et surtout pratique, grâce à des ateliers réalisés sur pièces cadavériques. Le programme, centré sur les techniques opératoires sous arthroscopie, a couvert la chirurgie de l’épaule (suture de coiffe), du genou (suture méniscale et ligamentoplastie) et de la cheville (ligamentoplastie).

Le personnel du bloc opératoire composé d’infirmiers diplômés d’État (IDE) et d’infirmiers de bloc opératoire (IBODE), a également été associé à cet événement, soulignant l’importance du travail d’équipe et du partage des connaissances au sein du bloc.

Cette formation innovante s’inscrit dans une démarche de compagnonnage, essentielle pour transmettre aux jeunes générations les techniques chirurgicales les plus récentes, dans un cadre sécurisé et éthique.

L’entraînement sur pièces anatomiques permet aux futurs praticiens de perfectionner leurs gestes avant toute intervention sur patient, garantissant ainsi la sécurité et la qualité des soins.

Le centre hospitalier William Morey se félicite de cette première, qui marque une étape importante dans la formation des professionnels de santé de la région et dans la promotion de l’excellence en chirurgie orthopédique.