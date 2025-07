Vous êtes élus du CSE ? Ceci est pour vous !

Connaissez-vous les critères "reconnus" de la pénibilité au travail ?



En juin les salariés reçoivent leur relevé de points pénibilité s'ils sont exposés et que leur employeur a fait la déclaration.



A partir de juillet, c'est l'ouverture de la période de contestation pour récupérer ses points pénibilité s'il y a un problème.



Dans votre entreprise, des salariés sont-ils exposés à une ou plusieurs pénibilités dans le cadre de leur travail ?

· Quelles sont les pénibilités au travail ?

· Donnent-elles toutes droit à des points pénibilité ? Et sous quelles conditions ?

· À quoi servent ces points ?

· Où pouvez-vous trouver ces informations ?

Et surtout, que faire si votre employeur ne les a pas déclarées ?



Le CSE a un rôle d'information important pour expliquer tout ça aux salariés, et surtout les aider à contester si nécessaire.



La procédure "parait simple", pourtant, la rigueur exigée et les délais imposés peuvent très vite faire perdre une année aux salariés, ou les décourager de réclamer leurs points perdus.



Avec bon sens social, vous pourrez rapidement connaître les droits sur la pénibilité, et tout savoir sur la procédure de recours si besoin de l'utiliser.



