Championnats de France de Sport ‘Boules lyonnaises’ en double organisés par l’Association Sportive des Sourds de Chalon-sur-Saône : Bordeaux champion de France devant Rennes, Chalon-sur-Saône 3e

Une organisation remarquable. Découvrez le discours de Mr le Maire et le photoreportage info-chalon.com !

Samedi 26 avril et dimanche 27 avril, au stade Garibaldi à Chalon-sur-Saône, se déroulait les Championnats de France de Sport Boules en double (mixte) organisés par l’Association Sportive des Sourds de Chalon-sur-Saône.

Sur place 29 équipes de tout le territoire français (Perpignan, Nantes, de la région de Savoie, de Pontault-Combault, Bourg la Reine) sont venus se mesurer aux boulistes chalonnais.

Photo d’avant rencontres de tous les finalistes en compagnie de Thierry Mahoudeau, agent de développement et Directeur Technique National, de Delphine Yildiz de la commission Spot et Handicap de la FFSB et FFH de Gilles Veyssière, arbitre national et Marc Arnal, Directeur Sportif à la Fédération Française Handisport qui étaient en charge de la surveillance du concours.

Dimanche matin à 10 heures se déroulait la finale entre l’équipe de Rennes (maillot gris) et l’équipe de Bordeaux (maillot vert),

Sur un autre terrain la petite finale (3e et 4e place) entre Chalon-sur-Saône (à gauche sur la photographie) et Bourg la Reine 92.

Après des parties acharnées le titre de Champion de France revenait à l’équipe de Bordeaux pour une victoire en finale sans appel de 9 à 2

Chalon-sur-Saône remportant la petite finale 8 à 5

S’en suivait la cérémonie des récompenses sur le podium.

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la ville de Chalon, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je voulais vous remercier toutes et tous de votre présence à Chalon-sur-Saône. Remercier le club chalonnais qui a été en charge de la réception de ce beau concours et qui travaille pour que ce sport boule puisse être pratiqué par tout le monde et cela pour nous est un enjeu très important. C’est pour cela que nous avons d’ailleurs d’excellentes relations avec l’association de Chalon qui vous a accueilli et qui a travaillé aujourd’hui à l’organisation. D’ailleurs si je suis bien renseigné cette association a fini plutôt bien classé à l’issue de la compétition mais en tout cas que vous soyez venus de la France entière jusqu’ici à Chalon, pour nous, c’est un encouragement à continuer à soutenir et l’association de Chalon et le sport. Donc un grand bravo aux gagnants et à l’ensemble des participants, merci à tous ! ».

Discours adressé à l’assistance dans le langage des signes grâce à la présence d’une interprète (à gauche sur la photographie).

Clin d’œil aux champions de France

Au chalonnais désigné meilleur tireur du concours,

Au bordelais désigné meilleur pointeur du concours,

A la sympathique équipe en charge de l’organisation et de la buvette

Résultats du concours

½ finale

Bordeaux bat Chalon-sur-Saône 8 à 4

Rennes bat Bourg la Reine 10 à 2

Finale

Bordeaux bat Rennes 9 à 2

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B