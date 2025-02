Châtenoy le Royal : L’action "Manger et Bouger" organisée par la MSP SISA Boucicaut testée par les élèves de CM2 de l’école Berlioz.

Améliorer l’état de santé de la population en favorisant l’activité physique et sportive de chacun, au quotidien, à tous les moments de la vie, un enjeu majeur de notre société.

La MSP SISA Boucicaut a lancé une action test "Manger et Bouger", en collaboration avec des professionnels de santé, destinée aux élèves de CM2 de Madame Patricia Pierre à l’école Berlioz de Châtenoy-le-Royal. Cette action a pu être menée dans l’école Berlioz grâce à madame Zinabe Djaafer coordinatrice à la MSP SISA, ex-présidente de l’APE de l’école Berlioz de Châtenoy et madame Patricia Pierre enseignante de CM2.

L’objectif était de sensibiliser les enfants à l’importance d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière, de leur faire prendre conscience, de façon ludique, de l’importance d’allier l’alimentation équilibrée et l’activité physique quotidienne. Lors de cette action, les trois professionnels de santé étaient présents à l’école pour promouvoir les comportements favorables à la santé des enfants par l'éducation à la santé à travers des ateliers sur l'alimentation équilibrée, la pratique d'une activité physique et le rôle des organes dans la digestion.

Au programme :

- Un atelier nutritionnel, animé par une diététicienne, pour apprendre à mieux manger de manière ludique et pédagogique.

- Une séance d’activité physique adaptée, encadrée par un professeur APA, pour faire découvrir le plaisir du mouvement et développer de bonnes habitudes physiques.

- Une intervention d’un médecin, qui apportera des conseils sur la santé globale et l’importance de ces thématiques pour leur développement.

Madame Pierre, enseignante de la classe de CM2, avait, en amont, fait un gros travail avec ses élèves sur l’alimentation.

Les 26 élèves ont été répartis sur les 3 ateliers : l’anatomie humaine, la nutrition et l’activité physique.

L’anatomie et le rôle des organes dans la digestion :

Le Docteur Thimothée Moiroux, médecin généraliste à la MSP SISA Boucicaut, a expliqué aux jeunes élèves les différents organes de la digestion, leurs rôles. A l’aide d’un mannequin pour montrer l’intérieur du corps et expliquer les organes du système digestif ainsi que les actions sur le corps, il a fait quelques démonstrations avec un échographe montrant le cœur, son fonctionnement, le foie, …

Les élèves ont non seulement répondu à ses questions mais ils ont posé les leurs portant un grand intérêt à cette séance de science naturelle.

La nutrition :

Sarah Lepers, diététicienne, les a fait jouer au jeu « Questions pour un Champignon ». Comme son nom l’indique, ce jeu concernait tout ce qui tourne autour de l’alimentation, comment bien se nourrir, l’équilibre alimentaire, le choix des aliments et leurs impacts sur la santé.

Les élèves très studieux refléchissent pour trouver la bonne réponse.

L’activité physique :

L’importance de l’activité physique pour le corps ne devrait plus à être démontrée tellement l’évidence a été prouvée. Il est primordial pour garder une bonne santé physique mais aussi psychique de pratiquer une ou plusieurs activités physiques dès le plus jeune âge. Ce vendredi matin Geoffrey Perrot, enseignant en activité physique adaptée, avait installé son atelier dans la cour de récréation de l’école Berlioz pour montrer les bienfaits de l’activité physique aux élèves de CM2. Jeu de ballon prisonnier avec quelques difficultés pour corser l’exercice, course, …

Dans chaque atelier, un challenge était à relever pour marquer des points. Les élèves ont brillamment relevé les défis et ils ont pu se rendre compte que les discours tenus par les 3 professionnels de santé étaient les mêmes que ceux tenus en classe par la maîtresse.

Il n’y a pas de challenges sans récompenses et les jeunes élèves ont reçu en cadeau pour la classe un jeu éducatif sur l’alimentation et un jeu sportif. Chaque élève est reparti avec un diplôme "Super héros Manger et Bouger".

Cette action est conçue comme un test pilote. Si les retours des élèves, des enseignants et des intervenants sont positifs, il est envisagé de renouveler et d’étendre cette initiative dans d’autres écoles du Grand Chalon, afin d’en faire bénéficier un maximum d’enfants.

C.Cléaux