Domytis a inauguré sa nouvelle résidence service seniors en Saône et Loire

DOMITYS, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, a inauguré la résidence « Le Bouquet », située à Charnay-lès-Mâcon, en présence de Philippe PICHLAK, Directeur Général Adjoint - AEGIDE-DOMITYS ; Benoît PETIAU, Président - GROUPE PEGASUS et de Marie-Thérèse THOMAS, Conseillère Municipale en charge du CCAS – Mairie de Charnay-lès-Mâcon.

Cette nouvelle adresse dédiée aux seniors autonomes se compose de 119 logements en location et bénéficie d’une situation géographique privilégiée.

La résidence Le Bouquet est parfaitement située, dans une petite rue calme et peu passante. Les résidents ont à leur disposition toutes les commodités et sont à proximité de la Mairie, d’un centre hospitalier, d’un supermarché ou encore d’une banque. Une résidence agréable à vivre et un emplacement de choix.

Du studio au 3 pièces, les appartements apportent aux résidents et à leurs compagnons à quatre pattes, confort, quiétude et bien-être grâce au soin porté à la fonctionnalité et à la qualité des prestations. Les résidents bénéficient d’un espace club avec une piscine, une salle de sport ou encore un espace bien- être/esthétique.

Encadrée par une équipe, cette résidence propose de nombreuses activités (aquagym, gym douce, marche nordique, aquabike, etc.) et animations (ateliers d’écriture, de lecture, de peinture, de dessin, conférences, etc.).

Le restaurant ouvert à tous les résidents, à leurs familles et amis, mais également aux personnes extérieures, propose chaque jour des menus variés avec des produits frais et de saison, élaborés et préparés par un chef.

« Nous sommes très heureux d’inaugurer, avec nos équipes si engagées et investies, cette nouvelle résidence, la 182ème résidence, située à Charnay-lès-Mâcon en Bourgogne-Franche-Comté. Elle répond aux attentes des seniors autonomes souhaitant conjuguer convivialité et sécurité. Ce concept constitue également un investissement d’avenir avec une demande locative en forte croissance », souligne Olivier WIGNIOLLE, Président exécutif de DOMITYS.

L’inauguration de cette nouvelle résidence s’inscrit pleinement dans la volonté du Groupe AG2R LA MONDIALE de contribuer à relever le défi majeur du bien vieillir. En effet, le Groupe accompagne ses assurés à chaque moment de leur vie et entend proposer des solutions permettant aux seniors de vieillir dans les meilleures conditions.