Suite à un souci technique, info-chalon.com publie une série de naissances non traitées pendant l'été. Loona DEY est née le 17 juillet à la maternité de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant de Laura et Christopher DEY après Océa, 6 ans et Rafael, 3 ans. Toute la petite famille demeure à Cuisery.

