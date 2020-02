Voeux et galette pour les abonnés de l'Élan Chalon

ce mercredi soir au Colisée…

Ce mercredi soir, au Colisée, se déroulait les voeux aux abonnés de l'Elan Chalon. Une tombola et un tirage au sort avaient lieu afin de remporter un an d’abonnement. Monsieur William Humbert va remporter le gros lot grâce au shoot victorieux du milieu du terrain d’Ousmane Camara. Tout le monde se retrouvait autour de la galette des rois.

Dominique Juillot, président de l’Élan Chalon : « On est tous dans la même galère et quand on est tous dans la même galère, c’est vraiment ensemble que l’on va s’en sortir. Je remercie Sébastien Martin, vice-président du Grand Chalon et Gilles Platret, maire de Chalon et toute leur équipe. Parce qu’ils sont là, comme vous, vous êtes là. Ils sont là. Comme les partenaires sont là. Il y a encore beaucoup de croyance autour de ce club. On n’a pas le droit de lâcher, pas le droit de baisser la tête, pas le droit d’imaginer le pire pour demain. Merci de votre fidélité ! ».