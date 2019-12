Vigilance cette semaine en Saône et Loire avec les brouillards grivrants matinaux

Les températures baissent drastiquement cette semaine sur le département.

Un froid sec et ensoleillé sera au rendez-vous cettte semaine en Saône et Loire. Exit les précipitations et bienvenue au soleil qui fera de belles apparitions tout au long de la semaine, par contre, il faudra sortir couvert parce que côté températures, elles seront très fraîches avec des maximales qui s'éloigneront guère des 0°c. Pour les automobilistes, il vous est d'ores et déjà recommandé la plus grande prudence à l'occasion de vos déplacements matinaux. Météo France annonce des brouillards en nombre sur toute le département avec des risques de givre sur les routes ! Prudence donc !