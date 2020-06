CORONAVIRUS - 10 248 tests menés en Saône-et-Loire

Le 13 juin, selon l’agence régionale de santé, 59 personnes atteintes du virus Covid 19 étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Cinq patients étaient pris en charge en réanimation, et 42 personnes restaient suivies en soins de suite et de réadaptation. Depuis le début de l’épidémie, 705 personnes étaient retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid 19. 199 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier des suites du Covid 19.

Selon le point épidémiologique de Santé publique France du 11 juin 2020, en Saône-et-Loire, 71 établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) avaient procédé à un signalement d’au moins un cas de Covid 19 confirmé ou possible entre le 1er mars et le 8 juin. Sur cette même période, 526 résidents et 397 personnels étaient des cas confirmés ou possibles de Covid 19. Quatre-vingt-onze résidents étaient décédés dans les EHPAD de Saône-et-Loire.

Afin d’éviter le risque de rebond épidémique, nous devons continuer d’appliquer tous ensemble les gestes de bon sens et rester vigilants dans notre vie quotidienne. Nos comportements individuels et collectifs conditionnent le devenir de l’épidémie. Alors, pour nous-même comme pour nos proches, soyons responsables et prudents.