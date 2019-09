Réouverture du cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône sera ouvert au public les 21 et 22 septembre 2019

Après dix ans de fermeture pour travaux de restauration, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône rouvre ses portes au public lors des journées européennes du patrimoine en septembre 2019.

Reconstruit à la fin du XIVème siècle à partir de murs datant de l’an 1000, c’est le seul cloître conservé de Bourgogne desservant une cathédrale Il serait le cloître le plus ancien de la région ayant conservé des murs en élévation.

Couvert d’une simple charpente revêtue de tuiles, il est voûté de pierres au XVème siècle. Endommagé par les huguenots en 1562, partagé en lots à la révolution, il est pour partie reconstitué, sur trois côtés, au début du XXème siècle.

Depuis 2013, les galeries et leurs décors ont été restaurés, la toiture ouest a été refaite et une charpente-couverture a été reconstituée sur les galeries est et sud. En 2018-2019, a eu lieu la restitution de la galerie nord, disparue au XIXème siècle. C’est donc un cloître à l’aspect inédit qui rouvre au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2019.

Entrée libre : Place du Cloître, Chalon-sur-Saône

JCR

photo unidivers.fr