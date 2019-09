Venez vous détendre à Plateau Plage à Chalon s/Saône

du lundi 26 au jeudi 29 août à la plaine de jeux du Plateau Saint-Jean…

Du lundi 26 au jeudi 29 août, de 11h à 19h (jeudi 21h) la plaine de jeux du Plateau Saint-Jean est tranformée en lieu de vacances, de détente et de loisirs. Tout y est, un espace détente avec parasols, transats, sable et animations ludiques, jeux de plage, raquettes, badminton, mais également vous pouvez vous initier au sport et à la danse avec le beach football et beach volley, découverte de l’apnée, initiation pétanque, initiation zumba, reggeaton, madison. Des loisirs avec le labyrinthe aqua game, ventreglisse, piscinettes, animations autour de l’eau, bac à sable, jeux en bois et jeux d’antan, tatouages éphémères, nattes macramé, photos de vacances, réalisation de boomerang. Buvette et restauration sur place avec glaces, encas, chouchous, boissons fraiches… L’entrée est gratuite. Venez profiter en famille, entre amis des derniers jours de repos avant la rentrée !

Plateau Plage a été inauguré ce mardi après-midi par Gilles Platret, Maire de Chalon et de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, ainsi que de nombreux élus de la Ville de Chalon et du Grand Chalon.

Cette manifestation a été pensée avant tout pour les familles qui ne peuvent partir en vacances, ce temps dédié leur permettant de se détendre et de s’amuser autour d’animations estivales.