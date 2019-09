Coup de gueule d’info-chalon !

Alors que des volontaires bénévoles châtenoyens se sont dévoués au sein de la Journée Citoyenne de ce dernier samedi 7 septembre 2019, ce dimanche matin 8 septembre 2019 à midi, 24 heures après leur passage, devant le collège Louis Aragon, des individus sans doute de race porcine, n’ayant aucun sens de l’éducation civique, ont laissé des bouteilles en plastiques devant l’entrée de service du collège.

Ce ne sont pas les élèves de Louis Aragon qui peuvent être à l’origine de ce dépotoir puisque ceux-ci ne fréquentent pas l’établissement le samedi (soir ou de nuit), mais bel et bien de petits porcs qui n’ont aucun sens du savoir-vivre ensemble et qui mériteraient quelques heures ou jours de travail d’intérêt général pour être un peu plus respectueux de la vie communautaire, si tant est qu’ils aient une notion du respect des autres.

Pardon de cette légère vulgarité dans cet écrit, mais il faut aussi, de temps à autre, appelé un chat un chat, ou un porc un porc, çà soulage et cela est une façon d’interpréter le mécontentement des gens qui eux se comportent avec un sens du civisme et de vie communautaire. C’est dit !

JC Reynaud