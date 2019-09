Les cadets de l'UV Chalon s'invitent dans l'histoire du centenaire

En réalisant un doublé au Prix Cycliste de Montot, les cadets chalonnais Noam DEMOURY (vainqueur) et Lilian COLAUT (2ième), plusieurs fois sélectionnés cette année pour les Coupes de France ont inscrit une nouvelle page dans l’histoire du centenaire de leur club.

Ils en rêvaient, ils l’ont fait. Un doublé pour Noam et Lilian, les deux leaders de la brillante équipe des cadets de l’Union Vélocipédique Chalonnaise. Depuis le début de l’année, ils se sont distingués partout en France dans les sélections départementales ou régionales, de l’Alsace à la Picardie, en passant par la Provence ou le Tour de l’Ain, course internationale cadets où ils étaient la seule équipe départementale sélectionnée. Les jeunes Chalonnais ont eu à cœur de se distinguer et de montrer le maillot « Azur et Or », couleurs choisies, il y a 100 ans par les fondateurs de l’UV Chalon.

A Montot (Côte d’Or) où ils étaient engagés dans une course Ufolep, dans laquelle les organisateurs, les avaient surclassés avec les seniors 3, les jeunes coureurs chalonnais, ont dominé de bout en bout une course dans laquelle près de 50 coureurs avaient pris le départ. Dans les derniers hectomètres, Noam et Lilian se détachaient irrésistiblement pour terminer main dans la main sous l’œil admiratif de Simon JOLY (Vélo Club Saint Claude) qui applaudissait les deux jeunes Chalonnais en passant la ligne d’arrivée.

Dans la course réservée à la catégorie 4, le président de l’UVC Lucien MATRON, terminait à la 10ième place et s’empressait d’aller féliciter Noam et Lilian, accompagné de Pierre CARLOT, délégué sport de la ville de Chalon, 22ième dans sa catégorie. Les deux élus municipaux sont en pleine préparation du championnat de France des élus qu’ils disputeront le 21 septembre à Pleine Fougères en Bretagne.

Les amateurs de cyclisme pourront retrouver le 1er septembre, tous ces coureurs, pour le Prix de la Vile de Chalon qui se disputera sur le circuit des Prés Saint Jean avec 3 courses au programme : 1 course réservée aux cadets, une course départementale et une course régionale réservée aux juniors, 2eet 3e catégories FFC. Le rendez-vous est pris !