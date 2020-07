Déjà 5 accidents de la circulation ce vendredi matin sur les routes de Saône et Loire

Alors que les sapeurs pompiers sont déjà bien sollicités en terme d'intervention liées aux feux de broussailles, les accidents de la route ne manquent pas non plus. Ce vendredi matin, les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont déjà intervenus à cinq reprises. Avant 8h, deux accidents à Perrigny sur Loire et au niveau de La Salle sur l'A6 dans le sens Lyon-Paris, ont nécessité une intervention et prise en charge. A La Salle, le véhicule a terminé sa course sur le toit. Peu avant 9h, nouvelles interventions à Berzé le Chatel pour un cycliste au niveau du tunnel du Bois Clair, et un autre accident à Saint Germain du Plain. Peu après 9h, c'est à Mâcon qu'une prise en charge a été effectuée pour plusieurs traumatismes suite à un accident de la circulation. Enfin, peu avant 10H, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un piéton fauché par une voiture en plein bourg. Et la journée est loin d'être terminée !

L.G