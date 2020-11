Jérôme Durain a interpellé le 1er Ministre au sujet des violences policières

«Quelles consignes allez vous donner à M. Lallement pour que la manifestation prévue samedi à Paris ne donne pas lieu à de nouveaux affrontements ?» a demandé le Sénateur de Saône-et-Loire

La question que Jérôme Durain a souhaité poser à Monsieur le ministre de l'intérieur, lors de la séance de questions au Gouvernement de ce mercredi au Sénat, relative à la sécurité :

«Ma question s'adresse au Premier Ministre,

« Jamais deux sans trois ». Voilà ce qu'a proféré un policier mardi soir sur la place de la République avant de s'attaquer pour la 3ème fois à un journaliste. Jamais deux sans trois semble dire M. Lallement qui après l'évacuation du pont de Sully en juin 2019 avait demandé un rapport. Ce Monsieur Lallement qui après la répression d'une manifestation, déjà place de la République en mars 2020 avait demandé... un rapport. Et ce même M. Lallement qui a produit un rapport après les incidents de mardi. Le contenu de ce rapport, nous ne le connaissons pas. Mais il a amené M. Darmanin à demander un autre rapport à l'IGPN. Nous sommes impatients de les lire.

Mais au fond le rapport qui nous intéresse, celui qu’il faut changer, c’est le rapport de la police de la République avec ses citoyens. Nous ne nous accommodons pas de la formule du Préfet Lallement « Nous ne sommes pas dans le même camp madame ». Votre gouvernement prétend protéger policiers et gendarmes mais c'est lui qui les expose en continuant de creuser le fossé, d’alimenter la défiance. Vous les poussez à la faute. Vous voulez une police qui sert le pouvoir, nous voulons une police de la République.

Les violences de la place de la République constituent le point d’orgue d’une longue série de dérives. Monsieur Castex, vous l'avez compris puisque vous annoncez vouloir saisir le conseil constitutionnel sur l’article 24.

En attendant les rapports et les avis des institutions, allez vous siffler la fin de la partie ? Comment surtout comptez vous recoudre le lien entre forces de l’ordre et citoyens ? Quelles consignes allez vous donner à M. Lallement pour que la manifestation prévue samedi à Paris ne donne pas lieu à de nouveaux affrontements ?