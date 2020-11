"ATTENTION : ceci n’est pas un déconfinement" lance le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

Nouvelle période : allégement du confinement et vaccination volontaire.



ATTENTION : ceci n’est pas un déconfinement

Tirant les conséquences de la réussite collective du second confinement, le Président de la République nous a invité à réussir ensemble la sortie de cette seconde vague : maintien plus qu’ indispensable des gestes barrières, dégel progressif et organisé, par paliers, de nos rencontres et échanges, évaluation resserrée de la situation qui doit nous permettre de marquer chaque étape et de procéder, marche par marche, à de nouvelles ouvertures, etc. Le déconfinement se fera dans la durée et en bon ordre.

Parallèlement, les vaccins s'annoncent avec, comme priorité, les populations exposées ou à risque, et sur la base du volontariat.



C’est un nouveau défi à relever ensemble, en puisant chacun dans sa capacité de résilience et son sens des responsabilités.

Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire