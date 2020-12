RÉGIONALES : Arnaud Guvenatam et Séverine Véziès désignés chefs de file de La France Insoumise en Bourgogne-Franche-comté

Communiqué de La France Insoumise de Bourgogne-Franche-Comté





Séverine Véziès et Arnaud Guvenatam désigné.es chef•fes de file de la France insoumise pour les élections régionales en Bourgogne Franche-Comté



Durant le mois d’octobre 2020, la France insoumise a lancé un appel aux forces politiques et citoyennes progressistes à se fédérer autour de causes communes. Cet appel propose trois axes forts que sont la mise en place d’un bouclier social et sanitaire, la bifurcation écologique et la démocratisation des institutions menant à une plus grande implication citoyenne dans les affaires de la région.



Fidèle à son calendrier et à ses méthodes de prises de décisions collectives, la France insoumise s’est appuyée sur ses assemblées cantonales qui se sont tenues dans tout le pays, ses équipes régionales de campagne, ainsi que sur le comité électoral national pour désigner des binômes chef•fes de file pour les élections régionales de 2021.

Pour la Bourgogne Franche-Comté, le binôme est constitué de Séverine Véziès, rédactrice en chef du « Journal de l’insoumission », militante associative et politique bisontine ; et d’Arnaud Guvenatam, militant dijonnais, ancien candidat aux élections législatives. Il est par ailleurs engagé dans le combat de l’eau dans l’association « Eau Bien Commun ».



Nos chef·fes de file porteront au plus haut nos propositions programmatiques, favoriseront la poursuite des discussions avec toutes les forces qui souhaiteront se fédérer pour être utiles en apportant des réponses concrètes et immédiates aux problèmes des gens. Au service du peuple et non des partis, nous continuerons à proposer la constitution d’une coalition représentative dans la composition de la liste de la diversité de celles et ceux qui soutiennent la mise en œuvre d’un programme de rupture sociale, écologique et démocratique pour notre région.



La France insoumise de Bourgogne-Franche-Comté