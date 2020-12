CORONAVIRUS - 38 patients sont pris en charge en réanimation en Saône et Loire

En Saône-et-Loire, les indicateurs sanitaires se stabilisent. Si le taux d’incidence continue sa diminution, la stagnation des autres données nous invite à la vigilance. Il demeure indispensable de maintenir les mesures barrières afin d’éviter une reprise de l’épidémie et de préserver le système hospitalier.

- Les indicateurs de circulation du virus au sein de la population indiquent que le virus progresse moins rapidement dans le département. Pour la période du 28 novembre au 4 décembre, le taux d’incidence atteint 149/100 000 habitants et 183/100 000 habitants pour les personnes âgées (durant la période du 21 au 27 novembre, le taux d’incidence était de 167/100 000 habitants et de 250/100 000 habitants pour les personnes âgées).

- Le taux de positivité s’établit à 15,12% pour la période du 28 novembre au 4 décembre contre 14,98% pour la période du 21 au 27 novembre.

- Au 8 décembre 2020, selon l’agence régionale de santé, 447 personnes atteintes du virus Covid-19 sont hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire (-2 personnes depuis le 1er décembre). 38 patients sont pris en charge en réanimation (+1 en une semaine). 551 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites de la Covid-19 ( +33 en un semaine). Depuis le début de l’épidémie, 1947 personnes sont retournées à domicile après hospitalisation (+11 depuis le 1er décembre).

"Face au virus, nous devons rester mobilisés afin de protéger les plus fragiles et limiter la circulation de la COVID-19, il nous faut poursuivre nos efforts en maintenant les mesures barrières et éviter un effet rebond de l’épidémie à l’approche des fêtes de fin d’année" précise la Préfecture de Saône et Loire.