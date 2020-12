‘Semaine Autrement’ au Collège Robert Doisneau (2) : Raphaël Gauvain certes Député, mais aussi avocat …

Parfait pédagogue, les échanges avec les élèves ont été nombreux sur le métier d’avocat !

Si tout le monde connait Raphaël Gauvain en tant que Député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, l’homme politique n’a pas hésité un instant pour donner de son temps à l’occasion de la ‘Semaine Autrement’ au Collège Robert Doisneau de Chalon-sur-Saône, pour informer les jeunes sur le métier d’avocat, à la demande Stéphane Bierla, Principal du collège.

Une trentaine d’élèves sont venus s’informer sur ce métier et certains avant même l’intervention se demandaient, comment on pouvait défendre l’inexcusable. Très vite l’avocat, ancien Maître du barreau de Paris par sa présentation a captivé son auditoire : « Aujourd’hui je suis venu devant vous pour vous expliquer le métier d’avocat et toute ses spécificités qui sont nombreuses, croyez-moi ! ».

Si les catégories d’avocats (pénal, entreprise, conseiller juridique…), les études pour y arriver, les spécificités ainsi que les différents métiers du droit comme magistrats, juges, greffiers … étaient expliqués, il poursuivait ;

« Un avocat, c’est tout simplement, conseiller et défendre ! C’est aussi la clause de conscience à savoir que chacun à le droit, et ce, quoi qu’il ait fait, à une défense. C’est un principe constitutionnel ! Vous comprenez ? Quoi qu’il ait pu faire, un prévenu à droit à ce qu’une personne soit à ses côtés, pour l’écouter et essayer de comprendre ce qu’il a fait et on ne peut pas en principe, refuser une affaire. Nous avons prêté serment et c’est cela notre mission ! ».

L’avocat parle d’un ton maitrisé, il faut dire qu’ayant exercé pendant 15 ans au barreau de Paris de 2000 à 2015 en pénal et ayant défendu, plusieurs affaires de grandes envergures maitrise son sujet à la perfection.

« Cette passion de la défense que nous partageons, nous l’ensemble des avocats, c’est que face à nous, un homme ou une femme, quoi qu’elle ait commis, vous avez envie de la défendre. C’est cela qui est au cœur du métier d’avocat et qui fait la beauté de ce métier ! ».

Et de reprendre face aux jeunes complètement captivés par ses propos :

« Je suis un avocat, je défends la personne, pas la cause. C'est-à-dire la personne elle-même et pas la cause qu’elle soutient ! D’ailleurs, dés l’instant, qu’il ne fait pas une revendication politique, je pourrais le défendre. Par contre, vous devez savoir que quelque soit les faits qu’elle ait commis, il y a toujours ce sentiment d’humanité et l’avocat doit être là pour comprendre, lui faire expliquer pourquoi il a commis cela afin que les juges prennent leur décision! ».

Peine encourue (code pénal), peine prononcée (le tribunal) et peine exécutée (par la personne condamnée), tribunal correctionnel, cours d’assises, remise de peine, peine de sureté, perpétuité, peine de mort abolie en 1981, les primo-délinquants, les mineurs, la légitime défense, les violences, le fardeau de la preuve, les détentions d’armes, tout autant de questions évoquées en fin de séance.

Info-chalon a recueilli les impressions de Raphael Gauvain tout de suite après son intervention : « J’ai trouvé cela extrêmement intense et en même tant intéressant de dialoguer avec ces jeunes. Je les ai trouvé très éveillés et très au fait de l’actualité et posant beaucoup de questions. Je ne m’attendais pas du tout à cela, à autant d’interactions. Pour des élèves de 3ème , je les trouve extrêmement concernés face aux problématiques et aux questions d’actualité. J’ai été littéralement bombardé de questions mais je ressors de cette séance très satisfait car j’ai trouvé cela très intéressant. En effet, j’ai trouvé que le débat était riche et discipliné. Je trouve cela très important, surtout dans cette période actuelle, que le député que je suis mais aussi les élus, viennent au contact et s’expliquent avec les jeunes. Aujourd’hui, je suis venu présenter le métier d’avocat, mais on peut parler aussi des institutions. Je pense que c’est très important de venir rencontrer les élèves de notre département ! ».

