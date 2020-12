Rémy Rebeyrotte annonce un renforcement d' agents supplémentaires aux Finances Publiques

Communiqué :

Une bonne nouvelle pour Autun et notre territoire

Rémy Rebeyrotte remercie le Président de la République, le Premier Ministre et M. Olivier Dussopt, le Ministre des Comptes Publics.

Hier, j'ai de nouveau plaidé auprès d'Olivier Dussopt pour l'arrivée de services publics déconcentrés dans notre circonscription.

Aujourd'hui, l'Élysée et Olivier Dussopt viennent de me confirmer que « dans le cadre de la « démétropolisation » des services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), seize nouvelles communes d'implantation, pour des services de 30 à 45 agents entre septembre 2021 et septembre 2022, venaient d'être sélectionnées.

Parmi elles, la commune d'Autun a été retenue.

En janvier, seront précisées la nature du service et le nombre exact d'agents concernés ».

C'est naturellement une très bonne nouvelle pour Autun et notre territoire.

Rémy Rebeyrotte

Député de Saône-et-Loire