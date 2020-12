Fontaines : Restauration de l’église Saint Just , un édifice du XIIIème siècle.

750 000 € de travaux indispensables à la pérennité de cet édifice de style gothique trônant depuis 700 ans dans le village de Fontaines.

Cette église, inscrite au titre des monuments historiques depuis 1987, est en pleine restauration depuis juin 2020, date de lancement de la première tranche de travaux sur les trois programmées. Même si elle a fait l’objet de divers chantiers de réfection dans les années 1970 et 1980, les dégradations dues aux temps nécessitent de nouveaux travaux.

Le clocher avant restauration où l’on pouvait voir le très mauvais état des pierres et des jointements.

La première tranche de travaux sur l’édifice a consisté à assainir sa structure par un drainage périphérique, à remettre en état le clocher en remplaçant les pierres défectueuses et à réaliser trois couches d’enduit pour le protéger. Ce clocher a 3 cloches, la plus ancienne, classée aux monuments historiques, date de 1515, la seconde de 1894 sonne en si et pèse environ 293 kg, baptisée ̏ Joséphine Francine Adrienne˝ et la troisième de 540 kg est de la même époque que la deuxième, elle se nomme ̏Marie Jeanne Alexandrine˝

La dépose des tuiles de la toiture, le remplacement de pièces de charpente et la remise en place de tuiles neuves du chœur ainsi que le changement des pierres de taille, des corniches et la restauration des enduits à l’intérieur sont en cours et devraient permettre normalement l’ouverture aux offices religieux courant mars/avril 2021.

Une seconde tranche de travaux est prévue sur 2021/2022 avec la réparation partielle du toit de laves pour stopper les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’édifice et la restauration des enduits extérieurs devrait se poursuivre durant cette période.

La troisième tranche sera consacrée aux finitions de maçonnerie, aux vitraux, aux enduits intérieurs du chœur, à la rénovation des stalles en bois et certainement à la reprise de la vierge en bois polychrome. L’ensemble de la restauration de l’église Saint Just devrait s’achever en 2025.

Tous ces travaux n’auraient jamais pu avoir lieu sans les aides de la DRAC, du Département, de la Région, de la fondation du patrimoine et des généreux donateurs qui ont apporté leur soutien financier à la municipalité.

Les Amis de l’église Saint Just est l’association fontenoise créée en 2015 qui a été en quelque sorte à l’initiative de la sauvegarde de ce monument historique. Impliquée dans la restauration et la sauvegarde de ce patrimoine communal, l’association collecte des dons, réunit des fonds qu’elle reverse à la fondation du patrimoine.

C.Cléaux