AVIS DE DECES - Monsieur Jacques DURET

GIVRY



Marie-Thérèse, son épouse ;

Philippe, Anne et Alain, Vincent et Sybile,

ses enfants et leurs conjoints ;

Fabien, Romain, Simon, Augustin, Floran,

ses petits-enfants ;

François et Marie-Claude, Yves et Catherine, Françoise et Philippe Dumoux ;

ses frères, sa sœur et leurs conjoints ;

Josette et Daniel Demonfaucon, sa belle-sœur et son conjoint ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques DURET



survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu jeudi 7 janvier 2021 à quinze heures en l'église de Givry.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part de de remerciements.