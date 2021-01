Info-chalon.com recrute

Vous aimez écrire, vous êtes curieux, vous aimez aller à la rencontre des uns et des autres... C'est le moment !

Même si l'année 2020 nous a réservé son lot de mauvaises surprises, info-chalon.com fait toujours le choix de l'optimisme. Histoire de compléter notre équipe, d'épauler nos historiques, info-chalon.com recherche des correspondants de presse. Si vous êtes curieux, que vous vous servez des outils numériques habituels, l'année 2021 entend conforter notre support en faisant appel à de nouveaux contributeurs.

Rémunérés à l'article, les correspondants de presse sont l'un des éléments incontournables de la presse locale, et vous aurez l'occasion de promouvoir toujours plus loin notre territoire locale. Une occupation idéale en complément de salaire ou à l'heure de la retraite !

N'hésitez pas à nous solliciter à [email protected] si l'idée vous intéresse. Avec 51 communes et un territoire toujours plus vaste en terme de couverture presse, on vous réserve de belles rencontres, des moments magiques d'échanges... la balle est dans votre camp !

Laurent Guillaumé