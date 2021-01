Plutôt que de voir le maire écumer les plateaux télé, Alain Rousselot-Pailley demande à Gilles Platret des informations sur la vaccination à Chalon

Par la voie du ministre de la santé et sous l’impulsion du Président de la République, nous avons appris avec une très grande satisfaction l’accélération de la vaccination contre le virus. Si la stratégie était jusqu’alors de rassurer au regard du fiasco de la vaccination de la grippe H1N1, nous saluons ce changement de cap qui démontre une prise de responsabilité.

Néanmoins, il faudra agir vite pour redonner confiance aux Chalonnais et Grand Chalonnais pour les convaincre que seule la vaccination est avant tout une protection de la vie ! et le seul chemin pour retrouver la liberté !

J’ai demandé au cabinet de Gilles Platret que Chalon, 1ére ville de Saône et Loire, puisse informer ses habitants de l’organisation et de la possibilité de recevoir le vaccin par l’ouverture prochaine de centre de vaccination en dehors de celui déjà opérationnel au centre hospitalier Wilhem Morey. Le maire de Chalon devrait être moins préoccupé par les plateaux de télévision en vue des élections régionales, et plus inspiré à être proche de ses concitoyens. Nous devons être dans l’anticipation, et agir bien au-delà des polémiques politiciennes.

Alain Rousselot-Pailley

Ensemble Chalon