Raymond Burdin présente ses vœux sur une vidéo à voir sur le site de la Ville

Le Coronavirus est passé par là et bouleverse les traditions, même les plus anciennes. Cette année, le maire de Saint-Marcel n’a pas pu présenter ses voeux à la population et aux forces vives de la commune lors d’une cérémonie à la salle Alfred Jarreau. Raymond Burdin s’est adapté à cette situation inédite en s’adressant aux Saint Marciaux sur une vidéo que l’on peut retrouver sur le site de la Ville www.saintmarcel.com

Le discours de Monsieur le Maire

Chers Saint Marciaux,

Chers amis,

A contexte particulier, dispositions particulières.

En janvier 2020, l'équipe municipale n'a pu présenter son bilan écoulé, ni ses projets, période électorale oblige.

Cette année, la COVID bouscule nos vœux à la population et aux partenaires, nous sommes contraints d’éviter le présentiel, j'ai donc pris la décision de vous les présenter par vidéo. Je suis toutefois très heureux de m'adresser à vous. La pandémie perturbe nos vies, notre fonctionnement mais elle ne doit pas impacter complètement la réalisation de nos projets.

Comme je m'y suis engagé, je continue à mettre toute mon énergie à votre service : nous menons nos projets au bout et gérons jour après jour les affaires communales. Restons confiants en l'avenir, c’est important de ne pas céder à la peur. La gravité de la situation ne doit pas être un frein mais plutôt un levier pour réussir.

Léonard de Vinci disait : "il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années". La cérémonie des vœux en est le parfait exemple : nous sommes déjà en 2021, et c'est toujours avec le plus grand plaisir que je vous souhaite, à toutes et à tous ainsi qu'à tous vos proches, une très bonne et heureuse année.

Que vous souhaitez de mieux que le bonheur dans votre vie, la réussite et la prospérité dans vos affaires mais surtout la santé tout au long de cette nouvelle année. Ces souhaits vont à chacun de vous, avec une pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui ont connu des moments difficiles en 2020, qui souffrent de la maladie et de l'isolement. Que 2021 soit riche en joie et qu'elle offre plus de perspectives.

Et comme, il est naturel à l'occasion des vœux de regarder un an en arrière pour faire le bilan de ce qui est accompli, voici les projets qui sont devenus des réalisations :

- construction de 3 classes supplémentaires au groupe scolaire Roger Balan qui permette de déménager l'annexe Roger Balan ;

- mise aux normes de tous nos bâtiments communaux pour les personnes à mobilité réduite ;

- réfection de la rue Alfred Jarreau, réalisé par le Département ;

- réfection du réseau assainissement et adduction d'eau de la rue Saint-Fiacre et de la rue du Champ du Four, en collaboration avec le Grand Chalon.

- rénovation de l’abside et des absidioles de l’Eglise.

Les vœux à la population sont pour moi un moment important que je prépare avec sincérité et rigueur. Je vous sais impatients de découvrir les projets de la commune. Chaque foyer a pu recevoir le bulletin municipal dans lequel le dossier principal présente le projet « Un jardin en Ville ». Le cadre de vie doit continuer à s’améliorer en inscrivant des perspectives de rénovations et d’améliorations des bâtiments moins énergivores, intégrer la végétalisation, organiser la gestion des eaux pluviales et favoriser les pistes de transports doux.

Vous l’aurez compris l’enjeu est tourné vers la résilience de notre commune face aux changements climatiques.

Je tiens aussi particulièrement à l’importance d’accompagner chaque jeune de la commune et de le rendre acteur de sa ville. Je veux renforcer la prévention et le développement social en direction des personnes fragiles avec un effort tout particulier sur les actions qui favorisent les échanges intergénérationnels. En parallèle, un autre domaine qui me tient à cœur c’est la pratique sportive, une discipline essentielle de l’animation et de la cohésion sociale de notre ville.

La politique culturelle de ce mandat doit davantage se rapprocher de la population et comporter des offres accessibles pour chaque âge et chaque catégorie sociale. La culture est accessible à tous à Saint-Marcel, elle est à votre porte.

Enfin, notre commune n’échappe pas aux incivilités en tous genres. J’ai décidé d’améliorer la sécurité des habitants de Saint-Marcel en faisant évoluer la présence de notre police municipale sur des horaires plus tardifs et en nous appuyant sur la vidéo-protection.

Merci à notre police, qui veille sur nous toute l'année et assure au maximum la sécurité sur notre grand territoire. Concernant l'effectif, le recrutement d’ une 4e personne cette année, nous permettra d'organiser des horaires de nuits, à des périodes bien précises. Un budget est prévu pour l’installation de la vidéo-protection. Les incivilités ne sont pas tolérables !

2021, c’est aussi :

- la rénovation et mise aux normes de la salle Jarreau ;

- l'enfouissement des réseaux secs de la rue Saint-Fiacre et de la rue du Champ du Four, avec la réfection de la chaussé et des trottoirs,

- l'acquisition du bâtiment SIVOM ACCORD.

Le partenariat avec les entreprises, les agents, a permis et permet la réalisation des projets. Je tiens à remercier le personnel communal, tous services confondus, pour son professionnalisme et son implication quotidienne pour le bon fonctionnement du service public.

Une commune, ce n'est, heureusement pas que des questions techniques, juridiques ou financières. C'est aussi, pour ne pas dire avant tout, une question d'humains : je tiens à remercier pour leur investissement les responsables et membres d'associations.

Merci à tous les bénévoles associatifs qui œuvrent dans tous les domaines : social, sportif, culturel, environnemental. Votre rôle est vital pour notre commune, vous êtes des partenaires incontournables pour son développement. C'est avec vous que nous diffusons une image positive et active de notre communauté.

Une pensée particulière pour nos enseignants qui transmettent, au-delà de la pédagogie, les valeurs de la République. Les actions éducatives sont basées sur le sens du règlement intérieur, sur l’enseignement du pluralisme des opinions et des convictions, sur la prévention des discriminations et du harcèlement. La collectivité est reconnaissante de ces actions. Je suis sensible aux rapports cordiaux entretenus avec les écoles primaires et les établissements scolaires (collège, CFA).

Je suis reconnaissant de l’œuvre menée également par la Direction Enfance Jeunesse Famille sur les temps périscolaires, méridiens et de loisirs ; un prolongement de l’action éducative, soucieuse du bien-être de nos enfants.

Cette année encore, je renouvelle mes remerciements aux sapeurs-pompiers qui sont sur la brèche tout au long de l’année avec des interventions toujours en augmentation sans compter les astreintes, les manœuvres et les formations.

Un clin d'œil aux résidents de la Résidence Hubiliac que l'on a plaisir à rencontrer. Vous êtes notre mémoire, nos racines. Je tiens à remercier la direction de la maison de retraite Hubiliac, et la direction du CCAS, je remercie tous les agents qui œuvrent au quotidien dans les différents services, pour leur courage, leur travail accompli avec beaucoup d’abnégation et ce, auprès de nos résidents afin de leur apporter réconfort et bien être pour rompre la solitude.

Remerciements aux services du Grand Chalon pour les bonnes relations que nous entretenons.

Chaque année, de nouvelles familles s’installent sur la commune. Je veux les saluer et leur dire combien j’ai plaisir à les accueillir dans notre famille des Saint-Marciaux. Nous partageons, j’en suis sûr, les valeurs du vivre ensemble, d’humanité et du respect mutuel ; c’est une nécessité de circonstances.

Mesdames et Messieurs, au nom de l'ensemble des élus, nous vous présentons avec le Conseil Municipal, nos vœux de santé, de bonheur pour vous-même et vos familles.

Je terminerai par un proverbe : "La tolérance ce n'est pas tolérer l'autre c'est l'accepter tel qu'il est et avoir une idée de ses propres faiblesses.

Belle et heureuse année 2021.

RESTONS EN VIE - GARDONS L’ENVIE