AGRICULTURE : Marie-Guite Dufay exhorte Emmanuel Macron à «agir enfin»

Lors du déplacement à Étaules, en Côte-d'Or, du président de la République de ce mardi 23 février, la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a rappelé certains enjeux agricoles et industriels du territoire.

Enjeux agricoles et industriels pour la Bourgogne-Franche-Comté : Marie-Guite Dufay exhorte Emmanuel Macron à agir enfin !



La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, a profité du déplacement du Président de la République, ce mardi 23 février, à Étaules (21), pour interpeller Emmanuel Macron sur plusieurs dossiers d’une importance capitale pour le territoire.



La Présidente de Région est intervenue pour soutenir la profession agricole dans son ensemble. « Plus de la moitié de la région est en surface agricole utile, ce qui positionne la Bourgogne-Franche-Comté au deuxième rang des régions française. Il est évident que le soutien inconditionnel de l’État est sollicité. Il a été question de l’attachement de la Région à l’agriculture biologique et de la valorisation des circuits courts au sein de la restauration collective de nos lycées.

J’ai pu fixer un rendez-vous avec Julien DENORMANDIE pour évoquer l’accompagnement nécessaire du ministère de l’Agriculture en faveur des zones intermédiaires et pour le sensibiliser sur les enjeux de la future PAC pour notre territoire. Il faut garantir une activité agricole durable et résiliente afin d’assurer un revenu à l’ensemble des acteurs des filières. C’est d’ailleurs l’objectif de la marque juste et locale que nous souhaitons commercialiser prochainement aux cotés de la Chambre régionale d’agriculture», précise Marie-Guite DUFAY.



La Présidente de Région a également pu évoquer avec Emmanuel MACRON d’autres sujets tout aussi stratégiques : General Electric et Jacob Delafon.



« La Bourgogne-Franche-Comté ne peut se résoudre à voir disparaître des compétences clés et assister passivement au démantèlement d’une filière stratégique. J’ai rappelé au Président de la République l’engagement qu’il avait pris le 8 décembre dernier auprès des salariés de General Electric lors de sa venue au Creusot. Une prise de position ferme de l’État devait intervenir pour stopper cette spirale infernale. Près de quatre mois plus tard, les salariés de GE Belfort attendent toujours un signe fort de la part d’Emmanuel Macron », a déclaré la Présidente de Région.



Dans un courrier adressé au chef de l’État, elle signale notamment son incompréhension : « General Electric poursuit la destruction de la filière gaz alors même que le marché repart à la hausse. Le chiffre d’affaires et la production de turbines sont en augmentation constante alors que l’on prédisait tout l’inverse en raison du retournement du marché. Aujourd’hui les commandes sont là, la situation économique est positive, mais General Electric refuse toujours d’investir et de recruter. Le rachat de l’ensemble de la branche énergie de GE devient capital afin que la France reste maîtresse de son approvisionnement énergétique », martèle Marie-Guite DUFAY.



Enfin, la Présidente a sollicité l’intervention du Gouvernement dans le dossier Jacob Delafon : « Le site historique à Damparis dans le Jura est sur le point de fermer. Un PSE, qui prend fin d’ici une semaine, prévoit le licenciement des 151 salariés. Le risque de voir disparaître le dernier fabricant de sanitaires en céramique de France est grand. Il serait incompréhensible à l’heure où l’État plaide pour le « made in France » qu’aucun soutien financier ne soit pour l’heure débloqué pour stopper cette délocalisation ».



Pour sa part, Marie-Guite Dufay a annoncé que la Région soutiendrait le groupe Kramer dans le cadre du Fonds régional pour de Relocalisation et de Transition vers une Économie Décarbonée (FRTED) qui a pour objectif d’accompagner la reprise de sites menacés de fermeture.