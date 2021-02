AVIS DE DECES - Madame Geneviève SAUPÉ née SIMONIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Anne-Marie et Georges,

Jean-Paul et Annie,

Catherine et Claude,

François,

ses enfants

et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

sa belle-sœur ;

sa nièce ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire

part du décès de

Geneviève SAUPÉ

née SIMONIN

survenu le 19 février 2021,

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 1er mars,

à 10h15, en la cathédrale Saint-Vincent.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Val d'Ajol (88).

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Paul



décédé en 2013.

Fleurs naturelles uniquement.