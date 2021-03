Etre à son compte, l'aspiration de Mehdi, plombier-chauffagiste-électricien, se concrétise...

Soucieux de la qualité optimale d’exécution

Mehdi n’aura connu en tout et pour tout que deux entreprises à partir du moment où sa décision d’une reconversion professionnelle dans le BTP (Bâtiments et Travaux Publics) devint irrévocable, coupant alors court à sa fonction en usine à Besançon. Ce fut d’abord l’Espace Chauffage sanitaire du Creusot trois années durant, puis la SARL Laurencin implantée à Saint-Maurice-les-Couches, de 2009 à ce début d’année 2021. Doté d’un CAP installation sanitaire et thermique venant couronner une préparation en alternance, l’habitant de Saint-Léger-sur-Dheune n’a pas cédé à un quelconque mouvement d’humeur. La roue a juste tourné.

« J’avais ça en tête depuis un bout de temps », consent-il à dire. Auto-entrepreneur au départ, le technicien, affable et armé de sa conscience professionnelle, ira là où on fera appel à ses compétences : dans les secteurs de Beaune, Chalon-sur-Saône, du Creusot, d’Autun, de Montceau-les-Mines, sous l’égide de sa micro-entreprise dont le sigle est MBPCE (ses initiales plus la première lettre de plombier-chauffagiste-électricien). Son théâtre d’opération concernera aussi bien les particuliers que les entreprises, et l’homme se déclare prêt le cas échéant à œuvrer en sous-traitance. Oyez, oyez braves gens, sa profession de foi ne souffre aucune discussion : »J’ai la passion du travail bien fait, et j’aime bien quand les gens sont contents.» Grand est son champ d’investigation, et nullement exhaustif afin de ne pas t’assommer, toi lecteur. Le remplacement d’une chaudière, l’installation complète du chauffage et du sanitaire, la mise en place et le dépannage touchant à l’électricité, constituent ainsi quelques-unes de ses attributions. A vous de continuer l’énumération…

Deux solutions pour entrer en contact avec lui

par voie électronique : [email protected]

au moyen du téléphone : 06 65 23 75 60

Michel Poiriault

[email protected]