Journée internationale des droits des femmes 2021, « la prévention avant tout »

Hypnothérapeute, toujours en mouvement, rencontre avec Houria Garroumi, qui a notamment été l’une des actrices de la reconnaissance des droits des femmes au planning familial, annexe de Chalon-sur-Saône.

Houria, parlez-nous de vous…

« Je fais acte de présence depuis un demi-siècle sur cette belle planète. Je suis célibataire, j'ai un fils à qui j'ai offert des ailes il y a quelques années. Je fais partie de la tribu chalonnaise depuis plus de 25 ans où j'ai œuvré pour la reconnaissance des droits des femmes au planning familial, particulièrement en faisant intervenir la formation canadienne sur le schéma de la violence conjugale (avec tous mes remerciements pour l'engagement de Nathalie Bonnot, ancienne déléguée des droits des femmes qui a fait un travail remarquable). J'ai principalement axé mes actions sur la prévention qui est le meilleur remède à mon sens en intervenant dans les écoles, collèges et lycées ; ceci avec le comité de vigilance de Chatenoy-le-Royal. Depuis 2020, mon espace-temps est partagé entre le travail au cabinet en tant qu'Experte en hypnose avancée, des formations en neurosciences (je suis fascinée par les cerveaux), mes cours d'anglais et de turc (pour éviter de rencontrer Mr Alzheimer), mes cours de Chi gong (pour garder un esprit droit), mes cours de chant et de musique (pour ravir mon âme), et un temps de partage avec ma tribu. »

Que pensez-vous de cette journée ?

« Cette journée a au moins le mérite de nous permettre de nous exprimer librement sur l'avancement des droits des femmes. Au cours de ma vie professionnelle, j'ai expérimenté la discrimination au niveau du salaire. Cependant, c'est un collègue qui s'en était rendu compte et qui a dénoncé cela. Le directeur n'avait aucune justification à part le fait que j'étais une femme. Il reste dans l'inconscient collectif des croyances non justifiées mais qui perdurent…"

